1.7.2020

Den partiella delningen av Metso Oyj har slutförts varmed Metso Minerals och Outotec Oyj har gått samman som Metso Outotec, en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro skapar en stark grund för samgåendet och möjliggör betydande synergifördelar. Efter genomförandet av transaktionen uppgår Solidiums ägarandel till 14,9 % i Metso Outotec.

I och med samgåendet av Metso Minerals och Outotec har Metso blivit Neles, som är ett ledande, globalt erkänt företag inom flödeskontroll. Solidium har idag slutfört avyttrandet av hela sitt innehav om 14,9 procent i Neles dvs. cirka 22,4 miljoner aktier till Valmet Oyj (“Valmet”). Köpesumman är 179 miljoner euro dvs. 8,00 euro per aktie. Aktietransaktionen mellan Valmet och Solidium offentliggjordes den 17 juni 2020. Köpesumman kommer att justeras på basen av börshandeln i Neles aktien efter tillträdet. Solidium har dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod ("lock-up") på ett år, under vilken Valmet får avyttra Neles-aktierna endast med Solidiums godkännande. Solidium har en förköpsrätt under en treårs period efter tillträdet.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

