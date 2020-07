MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 24-2020

Odense, den 1. juli 2020

Odico A/S opnår bevilling fra RealDania og Innovationsfonden til forskningsprojekt

Innovationsfonden har i dag informeret Odico om, at selskabet som ledende partner støttes med op til 1,3 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”3Dwaxform - Circular Wax Formwork Manufacturing Through High-Speed Robotic 3d-printing”.

Projektet er en erhvervs-Ph.d som samfinansieres af Innovationsfonden og RealDanias program for Cirkulært Byggeri. Programmet støtter kvalificerede projekter, som modtager udvidet støtte til lønomkostninger samt gennemførelse af fuldskala prototypeeksperimenter.

Projektet, som gennemføres i samarbejde med SDU, center for Teknologi og Innovation, forventes at kunne udvikle en ny højhastighedsmetode for 3d-print i voks.

Målet er at skabe en affaldsfri og cirkulær produktionsproces for fremstilling af avancerede støbeforme til bygningsindustrien, for herved at reducere Co2-belastningen ved støbeformsproduktion og billiggøre fremstilling af optimerede konstruktionsdesigns.

Projektet forventes opstartet i 1. kvartal 2021 og vil løbe over 36 måneder.

Bevillingen er betinget af at partnerne finder en kvalificeret kandidat.

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

