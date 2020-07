July 01, 2020 10:01 ET

Ivan AS, nærstående til styremedlem Ellen Solstad, har i dag utdelt WILS aksjer til sine aksjonærer.

Aurorah AS, som er et heleid holdingselskap for styremedlem Ellen Solstad har mottatt 307 912 aksjer.

Ny beholdning for Aurorah AS er 307 912 aksjer. Transaksjonen ble gjennomført på kurs 21,80.

Ny beholdning for Ivan As er 0 aksjer.

Wilson Asa

Bergen, 1. juli 2020





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12