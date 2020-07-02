俄亥俄州佩里斯堡, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金属加工流体全球领导者Master Fluid Solutions推出特别针对航空航天行业独特而复杂的需求定制的新产品。



HyperSol™ 888NXT是专为加工钛、不锈钢和镍基合金（如常用于航空航天领域的Inconel®）等硬质金属研发的配方。高级水溶性金属加工流体取代了含有害硫分子的可溶性油，有害硫分子会导致腐蚀、产生异味并损坏正在加工的金属。

HyperSol™ 888NXT设计有益于操作员和机器。Master Fluid Solutions的业界领先研发团队花费数年时间测试不同的成分组合及配方，从而研发出这种流体，可为航空航天行业提供所需的润滑性、更高机器寿命以及更安全的工作条件。

“我们非常高兴，经过大量测试后推出一款金属加工流体，其作用和可溶性油相当，但没有缺点，”MFS全球培训总监John Treese表示。“面临提高生产力和机加工零件质量以及严格公差规范挑战的所有高科技行业客户，都可以利用此产品所蕴含的卓越技术。”

HyperSol™ 888NXT是一种获得专利的Neo合成精密加工流体，旨在通过航空航天批准测试要求。它可使机油箱泡沫低、气味少并且寿命长，同时符合严格的环境法规。

“我们采取深思熟虑的方法来研发Hypersol™ 888NXT，确保其不仅仅满足技术要求， 而且通过听取航空航天领域合作伙伴的意见，设计一种帮助他们满足不断变化需求的切削液：提高首次通过部件的质量、减少浪费并提高生产力，” 战略和营销全球副总裁Ahmed Tahir表示。

若需了解更多有关HyperSol™ 888NXT的信息，请 在线 访问我们。

关于Master Fluid Solutions：

Master Fluid Solutions与全球金属加工界密切合作，依托TRIM®和Master STAGES™品牌开发和销售环保、耐用、稳定的切削和磨削液、纯油、零件清洗剂和防锈产品。Master Fluid Solutions的XYBEX®流体管理系统降低了客户的总体运营成本。Master Fluid Solutions致力于确保产品使用者的安全、保护地球以及对客户盈利能力的全面影响。Master Fluid Solutions感到自豪的是，已经连续七年位列俄亥俄州托莱多市“顶级工作场所”前10名。更多信息请访问 https://www.masterfluidsolutions.com 。

联系人：

Ahmed Tahir

Master Fluid Solutions

atahir@masterchemical.com

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Lauren Fairbanks

S&G

l.fairbanks@stuntandgimmicks.com

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