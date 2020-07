Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 2.7.2020 klo 9.00

Verkkokauppa.com on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 24.4.2020 aloittavansa Verkkokauppa.comin omien osakkeiden hankinnan 31.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 14.5.2020 ja loppuivat 1.7.2020. Tämän jakson aikana Verkkokauppa.com hankki 296 920 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 5,05 euroa osakkeelta. Hankittuja osakkeita käytetään hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden maksamiseen sekä yhtiön suoritusperusteiseen lisäosakeohjelmaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseen.

Hankintojen jälkeen Verkkokauppa.com omistaa yhteensä 362 846 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan First North Growth market Finland -markkinapaikalla ja Nasdaq Helsingissä järjestetyssä kaupankäynnissä. Danske Bank AS, Suomen sivuliike toimi osakevälittäjänä osakkeiden hankinnassa.

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell

Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.