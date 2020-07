Virbac a annoncé aujourd’hui la cession de ses antiparasitaires pour chiens: SENTINEL® FLAVOR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM® à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (NYSE:MRK). La contrepartie reçue pour la transaction s’est élevée à environ 400 millions US$ en numéraire, sous réserve des ajustements de clôture usuels.



Aux termes de l'accord, Virbac a cédé un ensemble de droits et de titres pour les États-Unis sur SENTINEL® FLAVOUR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM®, et continuera à fabriquer SENTINEL® SPECTRUM® sur son site de Bridgeton, Missouri pendant les dix prochaines années.

Pour Virbac, cette transaction est une opportunité unique de rééquilibrer notre portefeuille nord-américain et de nous concentrer sur des produits et des segments où nous pouvons créer et extraire plus de valeur grâce à un meilleur avantage concurrentiel. Dans le même temps, cela permet de désendetter significativement notre Groupe et renforce notre capacité de croissance externe, avec un focus sur le marché américain, qui reste stratégique pour Virbac sur le long terme.

«Notre objectif est de tirer profit de cette transaction en nous concentrant davantage sur le reste de notre portefeuille existant et sur nos lancements de nouveaux produits», a déclaré François Fournier, PDG et président de Virbac Amérique du Nord.

Les impacts financiers de cette cession pour le Groupe, sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebita), devraient se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d’environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Virbac propose aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique de produits et services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies tout en améliorant la qualité de vie des animaux. Grâce à ces solutions innovantes couvrant plus de 50 espèces, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.

Au sujet de MSD Santé Animale

Entreprise leader dans le secteur pharmaceutique, MSD découvre et fournit au monde depuis déjà plus de cent ans des médicaments et des vaccins qui protègent contre les maladies les plus sérieuses. MSD Santé Animale, la division vétérinaire de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, est présente dans le monde entier. Engagée au service de la ‘Science pour la Santé Animale’, MSD offre aux vétérinaires, aux éleveurs, aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux gouvernements des solutions parmi les plus larges : médicaments, vaccins, services et expertise en management de la santé, ainsi qu’une gamme complète de produits connectés d’identification, de traçabilité et de monitoring des animaux. MSD Santé Animale consacre toute son énergie à protéger et améliorer la santé, le bien-être et la performance des animaux ainsi que de celles et ceux qui prennent soin d’eux. Dans ce but, l’entreprise investit dans un réseau de Recherche flexible et complet ainsi que dans un outil de Production mondial de pointe. MSD Santé Animale est présente dans plus de 50 pays. Ses produits sont disponibles dans environ 150 pays. Pour plus d’informations, connectez-vous à www.msd-animal-health.com ou contactez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

