July 02, 2020 02:13 ET

Solar A/S skal hermed i henhold til Kapitalmarkedslovens § 30 meddele, at RWC Asset Management LLP har meddelt Solar, at RWC Asset Management LLP efter salg af aktier den 1. juli 2020 har en beholdning på 1.085.230 stk. B-aktier á DKK 100 i Solar, svarende til en ejerandel på 14,745%.



Med venlig hilsen



Jens Andersen





Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01



CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. 40 34 29 08





Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

