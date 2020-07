23. märtsil 2020. a avaldatud börsiteates ( https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/311918 ) andis kontsern teada ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide valmisehitamisest ja uute korteriarendusprojektide ehitustööde mitte käivitamisest kolme kuu jooksul seoses pandeemiaga.



Seoses kolme kuu möödumisega annab kontsern teada järgmist:

1) Eestis, Lätis ja Leedus ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide ehitus on kulgenud plaanipäraselt.

2) Kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti käivitab Tallinnas asuva Uus-Veerenni projekti kolmanda etapi (Uus-Veerenni Park, merko.ee/veerenni-park ) ehitustööd käesoleva aasta juulikuus (varasem börsiteade projekti kohta: https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/310973 ). Kolm kortermaja 59 korteriga valmivad 2021. aasta lõpuks.



Andres Trink

Juhatuse esimees

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-mail: andres.trink@merko.ee



AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.