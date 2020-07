Workday Help fournit un service RH complet incluant la création et la gestion de tickets (case management) pour une résolution rapide, pertinente et intuitive des problèmes



Workday Journeys crée des expériences personnalisées pour guider les employés dans les moments clés de leur parcours professionnel

PARIS, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines , annonce la disponibilité de Workday Help et Workday Journeys qui étendent la puissance de Workday People Experience , la toute dernière expérience collaborateur de Workday intégrant le machine learning. Workday Help est une application proposant une prestation de services RH complète favorisant une gestion des tickets plus intuitive. Workday Journeys permet aux entreprises de créer des expériences personnalisées qui guident les collaborateurs dans les moments clés de leurs parcours professionnels tel que l'intégration ou le passage à un poste de management. Ces deux produits aideront les employeurs à mieux mobiliser et accompagner les collaborateurs tout en contribuant à les rendre plus productifs dans un environnement personnalisé.

Parallèlement, Workday annonce la disponibilité de Workday People Analytics , une application utilisant les technologies d'analyse augmentée pour offrir aux dirigeants un aperçu des tendances critiques au sein de l’organisation, et fournissant ces informations sous forme de récits faciles à comprendre. Les nouvelles solutions complètent l'ensemble des applications de Workday, notamment Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management et Workday Adaptive Planning , afin d'aider les clients – parmi lesquels on retrouve plus de 65 % des entreprises du classement Fortune 50 – à relever les défis liés au COVID-19 et au retour sur site des employés , ainsi qu'à favoriser la diversité et l'inclusion .

De nouvelles expériences pour de nouveaux besoins

Dans un monde en mutation, l'expérience des collaborateurs est primordiale. La pandémie du COVID-19 a soulevé des enjeux de santé, de bien-être et de productivité. En temps de crise et d'incertitude, les entreprises doivent créer une expérience qui réponde aux attentes des collaborateurs et aux nouveaux besoins en termes d’environnement de travail. Cette expérience doit favoriser la confiance, assurer la sécurité et la santé des collaborateurs, mais aussi garantir leur bien-être, tout en leur fournissant les outils et les technologies dont ils ont besoin pour travailler.

Workday People Experience, disponible sur ordinateurs et appareils mobiles, a été conçue pour accompagner chaque personne dans son parcours individuel, et utilise le machine learning pour fournir des informations, des recommandations et une assistance pertinente tout au long de sa carrière. Workday People Experience tire parti des informations dont Workday dispose à propos du poste de chaque collaborateur, des applications qu’il utilise le plus souvent, de son ancienneté, etc. pour lui fournir les informations dont il a besoin et l’accompagner dans les tâches qu'il doit accomplir.

Grâce à un self-service plus intuitif, les collaborateurs ont la possibilité d'obtenir des réponses instantanées, depuis n'importe où et à tout moment, tandis que les équipes RH peuvent se concentrer sur des missions plus stratégiques.

Les clients de Workday pourront améliorer leur expérience collaborateur grâce aux solutions suivantes :

Workday Help - Workday Help est une base de connaissance et application de case management, tickets RH qui permet aux collaborateurs d'obtenir des réponses à des questions fréquemment posées. Lorsque le libre-service n’est pas suffisant, ils peuvent, via l’application, contacter un membre de l'équipe support RH pour obtenir l’information dont ils ont besoin. Par exemple, si un employé tombe malade ou est touché par le COVID-19, il peut dans un premier temps lire un article expliquant les mesures qui s’appliquent en matière de congés et d'avantages sociaux, en fonction de son rôle et du pays où il se trouve. Si nécessaire, il pourra ouvrir un ticket pour poser des questions spécifiques sur le dispositif d’activité partielle, qui sera ensuite transmis de manière sûre et confidentielle à l'équipe RH afin que la demande soit suivie et que le collaborateur reçoive l’assistance adaptée. Les personnes chargées de résoudre les demandes ont un aperçu des précédents échanges et des informations contextuelles fournies par Workday, ce qui permet de réduire considérablement le temps, et les coûts nécessaires pour régler chaque cas.





Workday Journeys - Workday Journeys permet aux entreprises de créer des expériences personnalisées guidant leurs collaborateurs dans les moments clés de leur parcours professionnel. Les administrateurs RH peuvent rapidement et facilement mettre en place ces expériences – qui ne requièrent aucune compétence en programmation - en utilisant des données provenant de Workday et d'autres applications, puis en ciblant les destinataires en fonction du lieu où ils travaillent, de leur fonction ou de leur niveau de responsabilités. Workday Journeys aide les clients à créer un large éventail d'expériences collaborateurs en réponse à une crise, dans le cadre d'une intégration, d'une transition professionnelle, ou de mesures liées à la santé et au bien-être, à la diversité et l'inclusion, etc... Par exemple, les entreprises peuvent élaborer un parcours pour les managers qui souhaitent constituer des équipes plus diversifiées et plus connectées. Cela peut inclure des tâches effectuées dans Workday ou dans des systèmes connectés, comme une formation, un article d'information incluant des conseils sur la façon de mener des entretiens sans préjugés, ou une vidéo pour apprendre comment favoriser l'inclusion.

"Les employés veulent et méritent des expériences sur-mesure leur permettant d’obtenir rapidement des réponses à leurs questions. Une expérience numérique connectée favorise l'engagement et la cohésion, plus que jamais indispensables dans le contexte actuel," déclare Pete Schlampp, executive vice president, product development, chez Workday. "L'intégration du machine learning dans la plateforme de Workday offre des expériences hyper-personnalisées permettant de gérer les tickets RH intuitivement et de fournir des conseils en self-service, afin de responsabiliser les collaborateurs dans leur travail et, in fine, stimuler la productivité qui contribuera à accélérer la croissance des entreprises."

Informations complémentaires

Pour plus d’informations :

A propos de Workday

Workday est un leader des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines . Fondée en 2005, Workday propose des applications de gestion du capital humain, de gestion financière, de planning et d’analyses décisionnelles conçues pour les grandes organisations et entreprises dans le monde. Les entreprises, de taille moyenne aux entreprises du classement Fortune 50, ont choisi Workday.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les performances et les avantages attendus des offres de Workday. Les mots "croire", "pouvoir", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention", "attendre", "chercher", "planifier", "projeter" et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats impliqués par ces déclarations prospectives. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), y compris notre formulaire 10-K pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2020, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l’avenir, et susceptibles de contenir des prévisions inexactes par rapport aux résultats constatés. Workday ne s’engage en aucune façon et n’a actuellement aucunement l’intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date du présent communiqué.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans ce document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

© 2020. Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

