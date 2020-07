Workday Help offre un servizio completo di assistenza alle risorse umane con la creazione e la gestione dei casi per una risoluzione rapida, ponderata e intuitiva dei problemi.



Workday Journeys crea esperienze personalizzate per guidare i dipendenti attraverso momenti che contano.

MILAN, Italy, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane , oggi ha annunciato la disponibilità di Workday Help and Workday Journeys — le nuove soluzioni che estendono la potenza di Workday People Experience , l'ultima esperienza dei dipendenti basata sull'apprendimento automatico dell'azienda. Workday Help è un'applicazione completa per la fornitura di servizi HR che fornisce una gestione più intuitiva dei casi, e Workday Journeys consente alle organizzazioni di creare esperienze personalizzate che guidano i lavoratori attraverso momenti critici e transizioni, come l’onboarding o il passaggio a manager. Entrambi i prodotti aiuteranno i datori di lavoro a coinvolgere e sostenere meglio i dipendenti, rendendo il lavoro più personale e produttivo per le proprie persone.

In contemporanea, Workday ha annunciato la disponibilità di Workday People Analytics , un'applicazione di analisi aumentata che identifica i principali rischi e opportunità della forza lavoro e fornisce queste informazioni in modo semplice da capire. Le nuove soluzioni completano l'intera suite di applicazioni Workday, tra cui Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management e Workday Adaptive Planning per aiutare ulteriormente i clienti, - che comprendono oltre il 65 percento di Fortune 50, - a superare le sfide del COVID-19 e ritornare sul posto di lavoro , nonché a promuovere la diversità e l'inclusione (D&I) .

Nuove sperienze per nuovi bisogni

In un mondo che cambia, l'esperienza dei dipendenti è fondamentale. La pandemia COVID-19 e la recente rivolta contro l'ingiustizia sociale hanno sconvolto la vita e portato varie sfide per la salute, il benessere e la produttività. In tempi di crisi e incertezza, le aziende devono creare un'esperienza che soddisfi le nuove aspettative della forza lavoro e del luogo di lavoro, che promuovano la fiducia, garantiscano la sicurezza e la salute e favoriscano il benessere dei dipendenti, fornendo al contempo gli strumenti e le tecnologie di cui hanno bisogno per portare a termine il lavoro.

Workday People Experience, una nuova esperienza per i dipendenti disponibile su desktop e mobile, è stata volutamente progettata per supportare ogni persona nel suo percorso individuale, e utilizza l'apprendimento automatico per fornire insight rilevanti, consigli e assistenza lungo il percorso. Workday People Experience sfrutta in modo unico i dati di Workday sul ruolo della singola persona, le attività più utilizzate, le mansioni e altro ancora, per fornire le informazioni di cui ha bisogno e le funzioni da svolgere. Ciò consente un self-service più intuitivo, consentendo ai dipendenti di ottenere risposte immediate da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, mentre i team operativi delle risorse umane possono concentrarsi su attività più strategiche.

I clienti possono migliorare l'esperienza dei propri dipendenti grazie alle seguenti soluzioni:

Workday Help . Workday Help è un'applicazione per la conoscenza delle risorse umane e la gestione che consente ai dipendenti di ottenere risposte a domande comunemente condivise e, quando il self-service non è sufficiente, la possibilità di connettersi con un membro del team di supporto HR per ottenere il supporto di cui hanno bisogno. Ad esempio, se un dipendente si ammala o subisce un altro impatto negativo da COVID-19, potrebbe prima leggere un articolo informativo che delinea le nuove politiche di congedo e benefit rilevanti per il suo ruolo e la sua zona, e allo stesso tempo far richiedere i benefit personali. Se necessario, potrebbero aprire un caso per porre domande specifiche sul processo di congedo, che verrebbe poi inoltrato in modo sicuro e riservato al team delle Risorse Umane, in modo che l'organizzazione possa rintracciarlo e assistere la persona. In modo particolare, i case solver hanno una visione d'insieme delle conversazioni passate e delle informazioni contestuali provenienti da Workday, riducendo notevolmente i tempi e gli sforzi e quindi i costi necessari per la risoluzione del caso.



"I dipendenti vogliono e meritano esperienze che siano personalizzate e saltare i passaggi superflui. Un'esperienza digitale connessa alimenta l'impegno e l'allineamento al lavoro, ed è più importante che mai in tempi come questi," ha detto Pete Schlampp, vicepresidente esecutivo, sviluppo prodotti, Workday. "Intrecciare il machine learning nella piattaforma sottostante di Workday, consente queste esperienze iper-personalizzate per la gestione intuitiva dei casi di risorse umane e la guida self-service nei momenti che contano, per dare potere alle persone nel proprio lavoro e, in ultima analisi, guidare la produttività che contribuirà ad accelerare la crescita aziendale."

Ulteriori informazioni

Informazioni su Workday

Workday è fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane . Fondata nel 2005, Workday propone applicazioni di gestione finanziaria, gestione del capitale umano e analisi decisionale, progettate per grandi aziende internazionali, istituti scolastici e agenzie governative. Hanno scelto Workday società che spaziano dalle medie imprese alle aziende Fortune 50.

