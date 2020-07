MÜNCHEN, Germany, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, kündigte heute die Verfügbarkeit von Workday Help und Workday Journeys an. Die beiden neuen Lösungen erweitern den Umfang von Workday People Experience, der Employee-Experience-Umgebung von Workday, die Machine Learning nutzt, um Mitarbeitern bestmögliche Inhalte und Erfahrungen zu bieten.



Bei Workday Help handelt es sich um eine Anwendung im Bereich HR-Services, die ein intuitiveres Fallmanagement ermöglicht. Workday Journeys versetzt Organisationen in die Lage, personalisierte Erfahrungen zu schaffen, um Mitarbeiter durch wichtige Momente und Veränderungen zu begleiten – vom Onboarding beim Einstieg ins Unternehmen bis zu Rollenveränderungen und Beförderungen. Beide Produkte helfen Arbeitgebern, Mitarbeiter besser einzubinden, zu unterstützen und gleichzeitig die Arbeit persönlicher und produktiver zu gestalten.

Gleichzeitig kündigte Workday die Verfügbarkeit von Workday People Analytics an: Die Augmented-Analytics-Anwendung identifiziert die wichtigsten personalbezogenen Risiken und Chancen und stellt diese Erkenntnisse in leicht verständlicher Form als Storys dar. Die neuen Lösungen ergänzen die Workday Suite, die Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management und Workday Adaptive Planning umfasst und unterstützt Workday Kunden – zu denen mehr als 65 Prozent der Fortune-50-Unternehmen gehören – auch dabei, die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit COVID-19 und der Rückkehr an den Arbeitsplatz sowie bei der Förderung von Vielfalt und Integration (D&I) zu bewältigen.

Neue Erfahrungen für neue Bedürfnisse

In einer sich verändernden Welt ist die Mitarbeitererfahrung von größter Bedeutung. Die COVID-19-Pandemie und die jüngsten Bewegungen hinsichtlich sozialer Ungerechtigkeit haben für Verunsicherung gesorgt und damit Herausforderungen in Bezug auf Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität mit sich gebracht. In Zeiten der Krise und Ungewissheit müssen Organisationen eine Umgebung bieten, die den aktuellen Erwartungen der Belegschaft gerecht wird - eine Umgebung, die Vertrauen schafft, Sicherheit und Gesundheit gewährleistet, das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert und gleichzeitig all die Werkzeuge und Technologien bereitstellt, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Workday People Experience bietet Mitarbeitern mit einer neuen Mitarbeitererfahrung eine solche Umgebung, mobil und auf dem Desktop. Sie wurde so konzipiert, dass sie jeden Mitarbeiter auf dem eigenen, individuellen Weg unterstützt. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen werden entlang des Karriereweges relevante Erkenntnisse, Empfehlungen und Hilfestellungen bereit gestellt. Workday People Experience nutzt Daten aus dem HCM-System – zum Beispiel zur Rolle, zu am häufigsten ausgeführten Aufgaben, zur Verweildauer im Unternehmen und mehr, um Mitarbeitern genau die Informationen zu geben, die sie für sich und ihre Arbeit benötigen, um sich voll einzubringen.

So wird ein intuitiverer Self-Service möglich und Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, von überall und zu jeder Zeit Antworten zu erhalten, während sich die HR-Verantwortlichen auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

Kunden können den Self-Service für Mitarbeiter mit den folgenden Lösungen verbessern:

Workday Help . Workday Help ist eine Anwendung für das Wissens- und Fallmanagement im HR-Bereich, mit dem die Mitarbeiter Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten können. Wenn diese Form der Selbsthilfe nicht ausreicht, bietet Workday Help die Möglichkeit, sich mit einem Mitglied des HR-Service-Teams in Verbindung zu setzen, um die benötigte Unterstützung zu erhalten. Ist ein Mitarbeiter beispielsweise krank oder während der Home-Office-Zeit von COVID-19 betroffen, so kann er auf in Workday Help bereitgestellte Informationen zugreifen, die auf seine Position und standortbezogene Prozesse und weitere Unterstützungen skizzieren. Sollte es nötig sein, kann ein Ticket eröffnet werden, um spezifische Fragen zur Abwesenheit zu stellen, das dann sicher und vertraulich an das HR-Team gesendet wird, so dass die Organisation den Verlauf verfolgen und die betreffende Person unterstützen kann. Einzigartig dabei ist, dass die mit der Lösung des Falls betrauten Mitarbeiter über Workday Einblick in die Gesprächshistorie und kontextbezogene Informationen erhalten können - was den Zeit- und Arbeitsaufwand und damit die Kosten für die Lösung des Falles erheblich reduziert.





„Mitarbeiter wollen und verdienen Erfahrungen, die individuell auf sie zugeschnitten sind und die den Weg von der Frage zur Antwort verkürzen. Eine vernetzte digitale Umgebung fördert das Engagement und die Abstimmungsprozesse am Arbeitsplatz – und das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je”, so Pete Schlampp, Executive Vice President, Product Development bei Workday. „Die Einbettung des maschinellen Lernens in die zugrundeliegende Plattform von Workday macht diese hyper-personalisierten Erfahrungen für ein intuitives HR-Fallmanagement und ein effektives HR-Service-Angebot in den entscheidenden Momenten erst möglich. Das führt dazu, dass die Menschen in ihrer Arbeit gestärkt werden, was sich letztlich positiv auf die Produktivität auswirkt. Das wiederum trägt zu einem beschleunigten Unternehmenswachstum bei.”

Zusätzliche Informationen

Für weitere Einblicke:

Über Workday

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

© 2020 Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday Logo sind eingetragene Markenzeichen von Workday, Inc.

