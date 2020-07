Workday Help levert complete HR dienstverlening inclusief opbouw en beheer van dossiers om issues snel, doordacht en intuïtief op te lossen



AMSTERDAM, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , presenteert vandaag Workday Help en Workday Journeys. Deze nieuwe oplossingen worden toegevoegd aan de Workday People Experience , de nieuwe werkomgeving op basis van machine learning.

Workday Help is een uitgebreide HR-applicatie voor service delivery, die casemanagement op een intuïtievere manier mogelijk maakt. Met Workday Journeys kunnen organisaties een gepersonaliseerde omgeving creëren die medewerkers helpt op belangrijke momenten en bij grote veranderingen, zoals wanneer ze in dienst treden of een nieuwe functie krijgen. Beide producten helpen werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen en beter betrokken te houden, door het werk persoonlijker te maken en de productiviteit te vergroten.

Tegelijkertijd maakt Workday de beschikbaarheid bekend van Workday People Analytics - een augmented analytics applicatie die de belangrijkste risico's en kansen onder werknemers in kaart brengt en deze inzichten in een gemakkelijk te begrijpen verhaalvorm presenteert.

De nieuwe oplossingen worden toegevoegd aan het Workday-applicatieportfolio, naast onder meer Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management en Workday Adaptive Planning . Daarmee helpt Workday klanten – waaronder meer dan 65 procent van de Fortune 50 – om actuele uitdagingen aan te gaan, zoals COVID-19 , de terugkeer naar de werkplek en het streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer .

Nieuwe ervaringen voor nieuwe uitdagingen

In een wereld die continu verandert, staan de beleving en ervaring van werknemers voorop. De COVID-19 pandemie en de recente sociale onrust hebben een flinke impact op het leven en zorgen voor verschillende uitdagingen op het gebied van gezondheid, welzijn en productiviteit. In tijden van crisis en onzekerheid is het belangrijk dat organisaties voor een digitale omgeving zorgen die aansluit bij de verwachtingen van medewerkers op de werkvloer en de arbeidsmarkt: een omgeving die vertrouwen versterkt, bijdraagt aan veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en hen tegelijk de middelen en technologieën biedt die ze nodig hebben om hun werk goed te doen.

Workday People Experience is een nieuwe werkomgeving die beschikbaar is op desktop en mobiel. De oplossing is zo ontworpen dat elke medewerker gerichte individuele ondersteuning krijgt. Er wordt gebruik gemaakt van machine learning om gaandeweg relevante inzichten, aanbevelingen en hulp te bieden. Workday People Experience benut op een unieke manier de bestaande gegevens in Workday over iemands rol, meest gebruikte taken, het dienstverband en meer, om specifieke informatie te leveren wanneer dat nodig is voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Dit zorgt voor een meer intuïtieve vorm van selfservice, waardoor medewerkers direct antwoord krijgen – vanaf elke plek, op elk moment - zodat HR-teams zich kunnen concentreren op meer strategisch werk.

Organisaties kunnen de werkervaring van medewerkers verbeteren dankzij de volgende oplossingen:

Workday Help is een HR-toepassing voor kennis- en casemanagement die medewerkers antwoord geeft op veel voorkomende vragen. Is deze selfservice niet toereikend, dan biedt de toepassing de mogelijkheid verbinding te maken met iemand van het HR-hulpteam om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Als een medewerker bijvoorbeeld ziek wordt of op een andere manier geraakt is door COVID-19, kan hij of zij eerst informatie lezen over het nieuwe verlof- en arbeidsvoorwaardenbeleid dat van toepassing is voor zijn of haar rol en vestiging, en tegelijk het persoonlijke arbeidsvoorwaardenpakket erbij pakken. Indien nodig kan iemand ook meteen een dossier aanmaken om specifieke vragen te stellen over het verlofproces. Dat wordt vervolgens veilig en vertrouwelijk doorgestuurd naar het HR-team, zodat dat het dossier kan volgen en de persoon kan bijstaan. Uniek is dat de behandelaars van het dossier inzicht hebben in eerdere gesprekken en contextuele informatie van Workday. Dat scheelt enorm in de tijd en moeite - en dus de kosten - die nodig zijn om dergelijke cases te behandelen.



"Medewerkers hebben behoefte aan een digitale omgeving die specifiek voor hen is ingericht en de route van vraag naar antwoord zo kort mogelijk maakt – en daar hebben ze ook recht op. Een verbonden digitale omgeving zorgt voor meer betrokkenheid en afstemming op het werk. Dat is in deze tijden belangrijker dan ooit," aldus Henry Barenholz, Country Manager Nederland bij Workday. "Door machine learning toe te passen in het onderliggende Workday-platform, worden op belangrijke momenten gepersonaliseerde omgevingen gecreëerd voor intuïtief HR-casemanagement en hulp bij selfservice. Dat helpt medewerkers om hun werk goed te doen en hun productiviteit te verhogen, wat uiteindelijk ook de groei van het bedrijf ten goede komt."

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-Q voor het kwartaal dat op 30 april 2020 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, maken hun aankoopbeslissing op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

