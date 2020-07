MILAN, Italy, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane, oggi ha annunciato la disponibilità di Workday People Analytics , una nuova applicazione di analisi potenziata che identifica i principali rischi e opportunità per quanto riguarda la forza lavoro di un'azienda. Le informazioni fornite sono facile da gestire in modo da consentire alle risorse umane e ai dirigenti aziendali di prendere decisioni migliori, più rapidamente, per modellare i risultati aziendali.



I clienti Workday - che includono oltre il 65% del Fortune 50 - possono utilizzare Workday People Analytics con Workday Human Capital Management (HCM) per mantenere la continuità del business e risolvere le sfide create dalla pandemia . Oltre ad annunciare la disponibilità di Workday People Analytics, Workday ha lanciato due nuove soluzioni per Workday People Experience - un'esperienza dei dipendenti guidata dal machine learning - per aiutare ulteriormente le aziende a gestire le complessità associate al nostro nuovo mondo del lavoro.

Alimentare le decisioni strategiche delle persone con il Machine Learning

Workday People Analytics offre alle aziende una comprensione profonda e accessibile della forza lavoro, fondamentale per il successo nell'ambiente aziendale in continua evoluzione. Le aziende che basano le proprie decisioni sulle conoscenze della forza lavoro, possono agire in modo più focalizzato per uscire più forti dalla crisi. Queste aziende saranno posizionate in modo migliore per intraprendere azioni informate nel gestire efficacemente i talenti, come assunzione, riqualificazione e fidelizzazione. Inoltre, poiché le organizzazioni cercano di costruire un ambiente di lavoro veramente inclusivo e diversificato, gli approfondimenti e le tendenze relative alla demografia e alla rappresentanza della forza lavoro attraverso l'identità di genere, la razza, l'etnia e la generazione influenzeranno le decisioni della forza lavoro.

Sebbene l'applicazione degli analytics alla forza lavoro è sempre più vista come un vantaggio strategico, per molte aziende la domanda di analisi dei talenti spesso supera la capacità o la maturità dei team di analisi delle persone. Avvalersi di Workday People Analytics equivale ad avere un team aggiuntivo di analisti digitali specializzati che svolgono il complesso lavoro di studio di modelli per tutta la forza lavoro con l’obiettivo di trovare anche i più piccoli dettagli nascosti.

L’Augmented Analytics guida l'ottimizzazione della forza lavoro

Utilizzando la tecnologia chiamata augmented analytics, Workday People Analytics automatizza l'individuazione di insight per una vasta gamma di domande sulla forza lavoro. L’augmented analytics utilizza la rilevazione di pattern per cercare cambiamenti importanti che un essere umano potrebbe non vedere e l'elaborazione di grafici per trovare connessioni attraverso vasti set di dati. Gli algoritmi di machine learning identificano quindi i cambiamenti più importanti per ciascun utente e la generazione del linguaggio naturale spiega la metrica e i trend in una storia semplice e attuabile.

Workday People Analytics affronta automaticamente approfondimenti su cinque aree critiche, consentendo alle risorse umane e ai dirigenti aziendali di comprendere meglio e ottimizzare con sicurezza la forza lavoro:

Composizione organizzativa. Acquisendo assunzioni, trasferimenti e disdette, i clienti possono scoprire le tendenze nei movimenti del personale e nei costi di compensazione. Ad esempio, per molte aziende costrette a spostare la sede del personale a causa della pandemia, l'analisi dei costi dei lavoratori per regione e ufficio permette di ottimizzare le risorse e di scoprire le opportunità di minimizzare i costi per allinearsi al piano aziendale.

Acquisendo assunzioni, trasferimenti e disdette, i clienti possono scoprire le tendenze nei movimenti del personale e nei costi di compensazione. Ad esempio, per molte aziende costrette a spostare la sede del personale a causa della pandemia, l'analisi dei costi dei lavoratori per regione e ufficio permette di ottimizzare le risorse e di scoprire le opportunità di minimizzare i costi per allinearsi al piano aziendale. Conservazione e logoramento . Acquisire una comprensione più approfondita del motivo per cui i lavoratori si dimettono, fornisce informazioni su cosa si può migliorare per mantenerli. Quest'area d'intervento rivela le tendenze del turnover della forza lavoro che hanno un impatto sul tasso di attrito complessivo. Ad esempio, le aziende possono identificare le aree con il più alto tasso di abbandono, approfondirne i motivi, e utilizzare queste informazioni per sviluppare una strategia di maggiore fidelizzazione.

. Acquisire una comprensione più approfondita del motivo per cui i lavoratori si dimettono, fornisce informazioni su cosa si può migliorare per mantenerli. Quest'area d'intervento rivela le tendenze del turnover della forza lavoro che hanno un impatto sul tasso di attrito complessivo. Ad esempio, le aziende possono identificare le aree con il più alto tasso di abbandono, approfondirne i motivi, e utilizzare queste informazioni per sviluppare una strategia di maggiore fidelizzazione. Diversity e inclusione . La conoscenza della demografia della forza lavoro può favorire la diversità in tutta l'organizzazione in termini di genere, minoranza sottorappresentata, etnia e generazione. Ad esempio, analizzando i tassi di promozione e le retribuzioni attraverso la lente della diversità, le aziende possono migliorare le pari opportunità.

. La conoscenza della demografia della forza lavoro può favorire la diversità in tutta l'organizzazione in termini di genere, minoranza sottorappresentata, etnia e generazione. Ad esempio, analizzando i tassi di promozione e le retribuzioni attraverso la lente della diversità, le aziende possono migliorare le pari opportunità. Assunzioni . Individuare opportunità per migliorare il processo di assunzione e chiarire i colli di bottiglia nell'attuale processo di assunzione può migliorare il successo delle assunzioni. Analizzando i dati delle persone attraverso un obiettivo di reclutamento, le aziende possono creare offerte più competitive che guadagnano candidati, ad esempio incorporando i benefit preferiti.

. Individuare opportunità per migliorare il processo di assunzione e chiarire i colli di bottiglia nell'attuale processo di assunzione può migliorare il successo delle assunzioni. Analizzando i dati delle persone attraverso un obiettivo di reclutamento, le aziende possono creare offerte più competitive che guadagnano candidati, ad esempio incorporando i benefit preferiti. Talento e performace . Scoprire nuovi modi per sviluppare la forza lavoro aiuta le aziende a ottimizzare il talento e le prestazioni dei dipendenti. Ad esempio, Workday People Analytics può segnalare i dipendenti ad alto potenziale che dimostrano di avere spazio per crescere, in modo da creare programmi e piani di sviluppo per garantire che siano impostati per raggiungere il successo.

"Ora più che mai, le aziende hanno bisogno di capire la propria forza lavoro: chi ne fa parte, cosa funziona, cosa non funziona e dove c'è la possibilità di migliorare," ha commentato Pete Schlampp, vicepresidente esecutivo, sviluppo prodotti, Workday. "La crisi sta costringendo la forza lavoro a cambiare rapidamente e le aziende hanno bisogno di capire facilmente gli insight dei talenti in modo da aiutare le organizzazioni a rispondere rapidamente, per emergere più forti e costruire in modo continuativo una forza lavoro più ottimale, diversificata e produttiva."

"Oggi, l'analisi della forza lavoro è un'area strategica di investimento per i leader delle risorse umane," ha dichiarato Erin Vincent, direttore globale HRIS, Sonoco. "Workday People Analytics accelera i nostri sforzi scoprendo questioni che non abbiamo mai cercato prima e rende disponibili insight con pochissimo lavoro da parte nostra." Con questi dettagli, i nostri partner commerciali HR e i nostri leader aziendali possono concentrare le proprie attenzioni su attività più rilevanti."

"L'ambiente aziendale di oggi si sta evolvendo più velocemente che mai, sottolineando la necessità per le aziende di avere una profonda comprensione e una chiara visione delle sfide che si frappongono sul loro cammino," ha dichiarato Pat Russo, direttore e Workday Analytics Leader, Deloitte Consulting LLP. "Workday People Analytics, con capacità di apprendimento automatico potenziato e capacità di analisi aumentata, fornisce la chiave per sbloccare intuizioni automatizzate in modo che i nostri clienti possano prendere decisioni informate e rispondere efficacemente alle esigenze della loro società." L'esperienza combinata della strategia Deloitte, dell'implementazione e dei servizi gestiti insieme alla piattaforma di Bordai, permetterà ai nostri clienti di sbloccare il pieno potenziale della propria forza lavoro e di prepararsi a tutto ciò che potrà presentarsi."

"In qualità di Alliance partner Workday, Accenture è stato uno dei primi innovatori e implementatori di soluzioni analitiche per i nostri clienti. Accenture ha contribuito a dare a molte società la possibilità di sbloccare preziosi dettagli e di guidare decisioni di business intelligenti con Workday," ha dichiarato Gloria Samuels, senior managing director e Workday Business Lead di Accenture. "Ora, con la disponibilità di Workday People Analytics, possiamo aiutare i nostri clienti ad accedere a metriche e tendenze approfondite sulla propria forza lavoro, aumentando ulteriormente il valore della piattaforma Workday."

Ulteriori informazioni

Informazioni su Workday

Workday è fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane . Fondata nel 2005, Workday propone applicazioni di gestione finanziaria, gestione del capitale umano e analisi decisionale, progettate per grandi aziende internazionali, istituti scolastici e agenzie governative. Hanno scelto Workday società che spaziano dalle medie imprese alle aziende Fortune 50.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini "ritenere", "potere”, “volere”, “stimare”, “continuare”, "prevedere", “intendere”, “aspettarsi”, “cercare”, "pianificare", “progettare” e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-Q per l’esercizio al 3o aprile 2020 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

© 2020. Workday, Inc. Tutti i diritti riservati. Workday e il logo Workday sono marchi registrati di Workday, Inc. Tutti gli altri nomi di marchio e di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.