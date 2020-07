LONDRES et MONTRÉAL, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr David G. Kallend au poste de Directeur scientifique à compter du 1er juillet 2020. Le Dr Kallend se joint à DalCor après avoir travaillé pour The Medicines Company où il occupait le poste de Vice-Président Senior et de médecin en chef. Il possède une vaste expertise scientifique, médicale et réglementaire et une grande expérience, ayant eu un rôle essentiel dans le développement clinique et l'approbation par les autorités sanitaires dans différents domaines thérapeutiques.



"Le Dr Kallend rejoint DalCor à un moment critique du développement de dalcetrapib, alors que nous approchons les résultats finaux de l'essai clinique dal-GenE", a déclaré Dr Fouzia Laghrissi-Thode, PDG de DalCor, "les connaissances de David sur le dalcetrapib et son expérience dans le développement de médicaments seront inestimables pour renforcer notre compréhension scientifique de la manière dont ce premier médicament de précision pourrait améliorer les résultats cardiovasculaires des patients".

Le Dr Kallend a fait ses études de médecine au King's College School of Medicine and Dentistry à Londres, au Royaume-Uni, et a travaillé dans différents services hospitaliers, y compris comme chercheur au département de chirurgie de la Royal Postgraduate Medical School Hammersmith Hospital. Il a rejoint l'industrie pharmaceutique en 1995 où il a travaillé pendant plus de 20 ans, notamment en tant que médecin de recherche clinique internationale chez Schering AG, directeur médical pour AstraZeneca, où il a travaillé sur les études de Phase III, la soumission réglementaire et l'approbation du CRESTOR, et directeur medical responsable du groupe clinique Mondial en cardiovasculaire et métabolisme chez Roche où il a dirigé le programme de développement clinique de Phase III du dalcétrapib. Depuis janvier 2013, il a travaille pour The Medicines Company où il a occupé les postes de vice-président, de directeur médical mondial et, depuis janvier 2018, de médecin en chef où il a joué un rôle clé dans les récentes discussions de partenariat et l'acquisition ultérieure par Novartis.

"Le dalcetrapib a le potentiel d'être le premier médicament de précision pour les patients du génotype AA atteints d'un syndrome coronarien aigu", a déclaré le Dr Kallend. "Je suis ravi de travailler avec Dr Laghrissi-Thode et l'équipe pour poursuivre l’avancée scientifique et j'attends avec impatience les résultats de l'essai dal-GenE étant donné le besoin clinique actuel des patients atteints d'un récent syndrome coronarien aigu. C'est passionnant de pouvoir contribuer à cette thérapie potentiellement révolutionnaire".

À propos de DalCor

DalCor est le pionnier de la médecine de précision pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. En combinant les connaissances génétiques et cliniques, le premier programme de développement de la société, le dalcetrapib, vise à réduire les événements cardiovasculaires et à obtenir des résultats cardiovasculaires supérieurs chez un sous-groupe de patients avec un profil génétique spécifique.

DalCor détient la licence exclusive mondiale du dalcetrapib, ainsi que les droits sur le marqueur génétique à utiliser avec le dalcetrapib. L'étude dal-GenE est maintenant entièrement randomisée et compte plus de 6 000 patients, les résultats finaux étant attendues pour 2021. Pour plus d'informations, visitez le site www.dalcorpharma.com .

Contact pour les médias :

DalCor pharmaceutiques

Clare Evans

Communication Iris

+1 403-888-6869

clare.evans@iriscommunication.net