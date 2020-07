Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 2.7.2020 klo 14:00 EET



Valmet toimittaa konenäköön perustuvan uuden sukupolven vianilmaisujärjestelmän ITC:lle Intiaan. Uusi Valmet IQ Web Inspection System (WIS) -vianilmaisujärjestelmä asennetaan yrityksen BM7-pakkauskartonkikoneeseen, ja se korvaa nykyisen vastaavan järjestelmän. Uusi Valmet IQ WIS tehostaa paperin laadunvarmistusta tehtaassa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauksiin. Käyttöönotto suoritetaan vuoden 2020 kolmanteen tai neljänteen neljännekseen mennessä.

”BM7-koneeseen on jo asennettu Valmetin laatusäätöjärjestelmä, ja teemme mielellämme yhteistyötä Valmetin kanssa myös tulevien parannusten, kuten ajettavuuden tehostamisen, parissa”, sanoo Sanjay Singh, toimitusjohtaja, paperikartongit ja erikoispaperit, ITC.

”Todistettavasti toimivien ratkaisujen ja keskinäisen luottamuksen ansiosta päädyimme nyt uudelleen Valmetiin”, sanoo Vadiraj Kulkarni, operatiivinen johtaja, paperikartongit ja erikoispaperit, ITC.

”Asiakkaamme haluaa uusinta vianilmaisuteknologiaa parantaakseen tuotteensa laatua. Uuden vianilmaisujärjestelmän ominaisuudet vastaavat asiakkaan tarpeeseen asentaa ratkaisu pieneen tilaan ja kyetä havaitsemaan pienetkin teräviirut ja kalanterin jäljet. Lisäksi testasimme asiakkaan toimittamien näytteiden avulla järjestelmän kykyä havaita teräviiruja ja saimme hyviä tuloksia, joten asiakkaan luottamus ratkaisuihimme kasvoi entisestään”, sanoo Pravin Tripathi, myynti- ja palvelupäällikkö, Automaatio, Intia, Valmet.

Laajaa mittausgeometriaa hyödyntävä Valmet IQ Web Inspection System

Toimituksen tekniset tiedot

Toimitus sisältää kaksi kamerapalkkia ja kaksi LED-valopalkkia läpi-, sivu- ja korkeakulmavalaisuilla. Kamerajärjestelmä perustuu älykkääseen 8K Dual-line TDI -teknologiaan.

Valmetin IQ WIS -järjestelmä tuottaa uutta tietoa, jonka avulla voidaan poistaa ratavirheiden juurisyitä tuotannon tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. IQ WIS -järjestelmän avulla käyttäjät voivat keskittyä tiettyihin laatuongelmiin ja tehdä laitteisiin tarvittavat säädöt koneiden toiminnan tehostamiseksi ja lopputuotteiden laadun parantamiseksi.

Tietoja ITC:stä

ITC Paper Boards and Specialty Paper Division on johtava paperi- ja kartonkialan toimija. Sen ratkaisut vastaavat kattavasti monenlaisiin pakkausmateriaali- ja viestintätarpeisiin. Yritys on panostanut uusimman teknologian käyttöönottoon ja noussut suurimmaksi pakkauskartonkien ja konepahvien tuottajaksi Etelä-Aasiassa. ITC Paper Board and Specialty Papers Divisionilla on yksitoista konetta kolmessa yksikössä, ja niiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 800 000 tonnia vuodessa.

Lisätietoa:

Ramesh Chandra, myyntipäällikkö, Automaatio, Intia, Valmet, puh. +91 996 220 0202

Aki Torvinen, liiketoimintapäällikkö, laadunhallintaratkaisut, Automaatio, Valmet, puh. +358 40 724 6126

