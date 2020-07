July 02, 2020 07:30 ET

July 02, 2020 07:30 ET

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.7.2020 KLO 14.30



SCANFIL OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS OSANA OPTIO-OHJELMIA 2016(A) JA 2016(B)



Scanfil Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Scanfil”) optio-oikeuksilla 2016(A) ja 2016(B) on 22.5. – 5.6.2020 merkitty yhteensä 40 000 kpl Yhtiön osaketta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 139 000 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Scanfil luovuttaa optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen perusteella merkitsijöille yhteensä 40 000 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Luovutuksen jälkeen Yhtiön hallussa on 428 738 omaa osaketta.



Lisätietoja Yhtiön optio-ohjelmista on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla www.scanfil.fi/sijoittajat.





SCANFIL OYJ





Petteri Jokitalo

CEO





Lisätiedot:

CEO Petteri Jokitalo

Puh. +358 8 4882 111





JAKELU Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.scanfil.com





Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.