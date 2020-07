Sauf indication contraire, le numéraire est exprimé en dollars canadiens.



QUÉBEC, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer l’acquisition de Gulf Utility Service, Inc. (« GUS »), une compagnie offrant des services complets d’opération, de maintenance et de gestion d’infrastructures d'eau et d'eaux usées pour différents types de clients tels que des municipalités, des districts de services publics municipaux (communément appelés MUD) et des systèmes publics d'eau dans l'État du Texas (États-Unis). Le prix d’achat s’élève à 2,750 M $US (3,713 M $CA), équivalent à 5 fois le BAIIA de GUS en date du 31 décembre 2019. Un appel conférence sera tenu aujourd’hui à 10h00 (heure de l’Est) pour présenter les raisons motivant cette acquisition aux actionnaires et aux analystes.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l’opération et de la maintenance (« O&M ») de systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées, GUS offre ses services à une quarantaine de clients municipaux et privés, desservant plus de 10 000 usagers. Ces derniers viendront s’ajouter à la clientèle d’H 2 O Innovation dans le secteur de l’O&M dans l’État du Texas, totalisant maintenant 85 clients. Sur une base combinée, nous pouvons désormais compter sur 110 employés basés au Texas pour soutenir les opérations et la croissance future de la Société.

« Cette acquisition consolide notre position d’opérateur de services publics d’eau et d’eaux usées dans l’État du Texas et nous permettra certainement de capturer des synergies et d’améliorer notre efficacité dans la gestion de nos opérations, et plus spécifiquement dans la grande région de Houston. En moins de 24 mois, nous ne sommes passés de pratiquement aucun revenu provenant du Texas à plus de 25,0 M $CA par année. Au cours des dernières années, notre équipe Projets a livré un total de 12 systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées au Texas, en plus de celui récemment remporté que nous avons annoncé la semaine dernière. L'État du Texas est un marché riche en opportunités que nous avons l'intention de saisir avec l'aide de nos trois piliers d’affaires: Projets et services après-vente, Produits de spécialité et O&M. Avec l’acquisition de GUS, c’est un total de 275 infrastructures d’eau potable et d’eaux usées que nous opèrerons en Amérique du Nord », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

GUS a réalisé des revenues d’environ 5,0 M $US (6,750 M $CA) et un bénéfice de 0,6 M $US (0,816 M $CA) avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») au cours de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. La direction de la Société prévoit que l’acquisition aura un effet immédiat sur le BAIIA ainsi que sur les bénéfices d’H 2 O Innovation.

La considération totale pour cette acquisition est de 2,750 M $US (3,713 M $CA), dont 1,875 M $US (2,531 M $CA) payable à la clôture, et la balance, ne pouvant excéder 875 000 $US (1,181 M $CA), sera payé 18 mois après la clôture, sujet à l’atteinte d’un certain niveau de revenus par GUS. La Société a obtenu une nouvelle dette long-terme de 2,1 M $CA, afin de compléter cette acquisition. La portion restante du prix d'achat est financée par le fonds de roulement de la Société.

« L’ajout de GUS à notre pilier d’affaires d’O&M nous permettra de faire un important bond en avant en matière de gestion des opérations. Les méthodologies et les processus d’affaires implantés chez GUS, depuis les dernières années, ont permis d’optimiser leur processus et d’éliminer toute transaction papier. En implantant de tels processus d’affaires au sein de notre pilier d’affaires d’O&M, nous envisageons réaliser des synergies et gains opérationnels importants, et ce faisant, maintenir une plus grande proximité avec nos clients. Nous prévoyons implanter ou répliquer ces processus d’affaires sur un horizon de 18 mois », a ajouté Bill Douglass, vice-président et directeur général du pilier d’affaires d’O&M d’H 2 O Innovation.

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement de cette annonce, à 10h00 (heure de l’Est), le jeudi 2 juillet 2020.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 (877) 223-4471 ou 1 (647) 788-4922, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités de H 2 O Innovation peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la notice annuelle de la Société datée du 24 septembre 2019.

À propos de Gulf Utility Service, inc.

Gulf Utility Service, Inc. fournit des solutions rentables de gestion d’infrastructures d'eau et d'eaux usées pour différents types de clients tels que des municipalités, des districts de services publics municipaux (MUDs) et des systèmes publics d'eau dans l'État du Texas (États-Unis). Pour plus de renseignements, visitez : www.gulfutility.net.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

