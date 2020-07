Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française, annonce la sortie de la version 9.6.1 de Prima Analytics, sa plateforme cloud d’analyses prédictives. Cette nouvelle version est le fruit d’une véritable refonte technique et fonctionnelle du logiciel qui, avec Prima Compliance et Prima Pilot notamment, fait partie de la gamme Gouvernance de l’éditeur depuis le rachat de la société Tricast en 2017.

Le marché de l’assurance est en pleine transformation digitale. Les sociétés d’assurances investissent dans des solutions toujours plus perfectionnées pour automatiser leurs procédures, réduire leurs coûts de gestion, améliorer l’expérience client et gagner en compétitivité. Cette digitalisation du secteur offre surtout aux décideurs de l’assurance de nouvelles armes pour analyser et explorer les nombreuses données qui transitent par leurs systèmes d’information, pour segmenter leurs portefeuilles, anticiper les impacts des évolutions de leurs produits, piloter la rentabilité de leurs activités et faciliter la prise de décision.

Qu’il s’agisse des coordonnées des assurés, de leur âge, de leur catégorie socio-professionnelle, des montants de primes versés, des indemnisations perçues, de la marque de leurs voitures ou du nombre de leurs bénéficiaires, force est de constater que la donnée est bien disponible dans le système d’information des sociétés d’assurances. Encore faut-il être en mesure d’en dégager du sens : sur quelle typologie de véhicules le S/P est-il le plus dégradé ? Dans quelles régions et sur quels types de contrats les commerciaux obtiennent-ils les meilleurs résultats ? L’évolution de la sinistralité d’une année sur l’autre est-elle normale ou y a-t-il risque de fraude ? Parmi les acceptations en réassurance, quelle variation du taux de commission permettrait d’améliorer le ratio combiné ?

« Ce sont des interrogations que nous retrouvons systématiquement chez les assureurs et réassureurs avec qui nous travaillons », explique Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions. « Les utilisateurs des plateformes de gestion (que nous développons par ailleurs), sont très frustrés de ne pouvoir obtenir ces informations avec les fonctionnalités de reporting traditionnelles. »

Pour permettre aux sociétés d’assurance et de réassurance de répondre à ces questions stratégiques, l’éditeur Prima Solutions propose un logiciel d’analyses prédictives développé au départ par la société Tricast qu’il a rachetée fin 2017 et qui compte une cinquantaine de sociétés utilisatrices sur le secteur des assurances. Cette plateforme 100% cloud, renommée Prima Analytics, permet l’exploration et la segmentation des données afin d’offrir une vision dynamique des portefeuilles gérés. « Prima Analytics a été intégralement refondu pour améliorer l’ergonomie et pour proposer une grande variété de visualisations grâce à des composants graphiques très avancés. Parallèlement à la rationalisation de la navigation, nos développeurs ont mis l’accent sur la simplification de la couverture fonctionnelle et sur l’augmentation de la puissance de calculs (grâce à un moteur Spark qui permet de paralléliser des opérations complexes). Enfin, nous nous sommes appuyés sur des technologies et des frameworks open source orientés big data (Hadoop) ainsi qu’une base de données distribuée (Cassandra) pour développer cette nouvelle version 100% cloud, plus facile à déployer et à maintenir que l’ancienne version. », indique Hugues Delannoy.

« Prima Analytics intéresse notamment les clients de notre gamme Management : Prima P&C pour la non vie, Prima L&H pour la santé et la prévoyance mais aussi Prima XL pour la réassurance. Les perspectives sont nombreuses, y compris pour des sociétés qui n’utiliseraient pas nos plateformes de gestion : Prima Analytics est en effet une solution agnostique capable de se connecter à tous les outils du marché. Et la force de notre logiciel est qu’il est déjà véritablement adapté aux besoins du secteur de l’assurance. En effet, nous le connaissons parfaitement grâce aux nombreux utilisateurs Tricast que nous accompagnons depuis des années. », poursuit-il.

« Avec Prima Analytics, notre objectif est de donner à l’ensemble du management un accès intuitif mais contrôlé aux données techniques de leur organisation et ce, n’importe où, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil. », conclut Hugues Delannoy, persuadé que le produit comblera, par sa puissance et sa simplicité, un vide important dans les systèmes de gouvernance de bien des sociétés d’assurance à travers le monde.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-devoile-la-nouvelle-version-de-son-logiciel-danalyses-predictives-prima-analytics-dedie-au-secteur-de-lassurance/