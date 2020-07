VALCOURT, Québec, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd’hui qu’elle augmentera sa capacité de production avec la construction d’une nouvelle usine au Mexique afin de répondre à la demande concernant ses véhicules hors route (VHR).



L’expansion des installations de production de BRP vise à venir satisfaire la demande croissante en matière de véhicules côte à côte (VCC) Can-Am enregistrée au cours des dernières années. Après un ralentissement temporaire dû à la COVID-19, les ventes au détail ont augmenté de plus de 35 % en mai par rapport à l’année précédente, et cette tendance s’est poursuivie en juin.

« Malgré la pandémie, la demande pour nos produits est demeurée forte et a même surpassé les chiffres de l’année dernière pour la même période », a affirmé José Boisjoli, président et PDG. Notre innovation continue et notre croissance soutenue dans la catégorie des VCCs rend cette capacité supplémentaire nécessaire pour atteindre notre objectif de détenir 30 % des parts de marché », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle installation sera située à Juárez et représente un investissement estimé à 185 millions de dollars canadiens et devrait créer plus de 1000 emplois permanents. Les dépenses totales en capital de BRP pour l’année financière 2021 devraient désormais se situer entre 275 millions de dollars canadiens et 300 millions de dollars canadiens.

La planification et la construction du site devraient commencer au cours des prochains mois et l’usine devrait être opérationnelle dès l’automne 2021. Cette nouvelle usine, combinée aux deux installations de production de VHR à Juárez, créera des synergies et une efficacité opérationnelles positives.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux ; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

