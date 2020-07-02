PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 22/06/2020 au 26/06/2020
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|22/06/2020
|FR0000074759
|701
|20,31412
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|23/06/2020
|FR0000074759
|15 096
|20,37618
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|24/06/2020
|FR0000074759
|277
|20,45271
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|25/06/2020
|FR0000074759
|593
|21,39933
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|26/06/2020
|FR0000074759
|3 204
|21,79975
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 09:09:50
|FR0000074759
|20,4
|EUR
|300
|XPAR
|1110447-2561b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 09:13:02
|FR0000074759
|20,4
|EUR
|200
|XPAR
|1110447-2817b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 11:14:47
|FR0000074759
|20,
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-4097b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 14:54:02
|FR0000074759
|20,2
|EUR
|91
|XPAR
|1110447-5633b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 15:18:05
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|20,2
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-5889b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|22/06/2020 16:53:46
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|20,2
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-6145b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/06/2020 16:53:46
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|20,2
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-6401b174
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|20,6
|EUR
|1
|XPAR
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|23/06/2020 10:02:55
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|20,6
|EUR
|199
|XPAR
|1110447-1537b175
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/06/2020 10:03:16
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|20,6
|EUR
|300
|XPAR
|1110447-1793b175
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/06/2020 11:23:23
|FR0000074759
|20,5
|EUR
|5 000
|XPAR
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/06/2020 15:10:19
|FR0000074759
|20,3
|EUR
|9 596
|XPAR
|act20200623-131019-286-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|24/06/2020 10:43:25
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|20,7
|EUR
|22
|XPAR
|1110447-1025b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|24/06/2020 11:52:12
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|20,4
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-1281b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|24/06/2020 12:06:22
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|20,4
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-1537b176
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|24/06/2020 12:07:04
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|20,4
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-1793b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|24/06/2020 16:28:24
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|20,4
|EUR
|165
|XPAR
|1110447-2049b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|24/06/2020 17:24:49
|FR0000074759
|20,4
|EUR
|35
|XPAR
|1110447-2305b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|24/06/2020 17:39:03
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|20,8
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2817b176
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 13:55:58
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-3841b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 13:57:12
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|85
|XPAR
|1110447-4097b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 14:00:57
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|21,3
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-4353b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 14:23:20
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-4609b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 15:02:17
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|125
|XPAR
|1110447-4865b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 15:40:46
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|57
|XPAR
|1110447-5889b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 17:25:05
|FR0000074759
|21,4
|EUR
|94
|XPAR
|1110447-6913b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/06/2020 17:36:24
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|99
|XPAR
|1110447-12289b177
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 10:14:49
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|54
|XPAR
|1110447-1281b178
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 10:14:49
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|91
|XPAR
|1110447-1537b178
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 11:17:23
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|3 000
|XPAR
|act20200626-091723-236-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 13:27:05
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-2817b178
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 13:45:18
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-3073b178
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/06/2020 14:41:10
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-4097b178
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe
FLEURY MICHON
Pouzauges, FRANCE
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