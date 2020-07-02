PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 22/06/2020 au 26/06/2020

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/06/2020FR0000074759  701  20,31412XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/06/2020FR0000074759  15 096  20,37618XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/06/2020FR0000074759  277  20,45271XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/06/2020FR0000074759  593  21,39933XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/06/2020FR0000074759  3 204  21,79975XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 09:09:50FR0000074759  20,4EUR  300XPAR1110447-2561b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 09:13:02FR0000074759  20,4EUR  200XPAR1110447-2817b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 11:14:47FR0000074759  20,EUR  100XPAR1110447-4097b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 14:54:02FR0000074759  20,2EUR  91XPAR1110447-5633b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 15:18:05FR0000074759  20,2EUR  5XPAR1110447-5889b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 16:53:46FR0000074759  20,2EUR  4XPAR1110447-6145b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/06/2020 16:53:46FR0000074759  20,2EUR  1XPAR1110447-6401b174FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2020 10:02:55FR0000074759  20,6EUR  1XPAR1110447-1281b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2020 10:02:55FR0000074759  20,6EUR  199XPAR1110447-1537b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2020 10:03:16FR0000074759  20,6EUR  300XPAR1110447-1793b175FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2020 11:23:23FR0000074759  20,5EUR  5 000XPARact20200623-092323-700-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/06/2020 15:10:19FR0000074759  20,3EUR  9 596XPARact20200623-131019-286-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 10:43:25FR0000074759  20,7EUR  22XPAR1110447-1025b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 11:52:12FR0000074759  20,4EUR  11XPAR1110447-1281b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 12:06:22FR0000074759  20,4EUR  20XPAR1110447-1537b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 12:07:04FR0000074759  20,4EUR  4XPAR1110447-1793b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 16:28:24FR0000074759  20,4EUR  165XPAR1110447-2049b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 17:24:49FR0000074759  20,4EUR  35XPAR1110447-2305b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/06/2020 17:39:03FR0000074759  20,8EUR  20XPAR1110447-2817b176FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 13:55:58FR0000074759  21,3EUR  33XPAR1110447-3841b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 13:57:12FR0000074759  21,3EUR  85XPAR1110447-4097b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 14:00:57FR0000074759  21,3EUR  50XPAR1110447-4353b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 14:23:20FR0000074759  21,3EUR  50XPAR1110447-4609b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 15:02:17FR0000074759  21,3EUR  125XPAR1110447-4865b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 15:40:46FR0000074759  21,3EUR  57XPAR1110447-5889b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 17:25:05FR0000074759  21,4EUR  94XPAR1110447-6913b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/06/2020 17:36:24FR0000074759  21,8EUR  99XPAR1110447-12289b177FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 10:14:49FR0000074759  21,8EUR  54XPAR1110447-1281b178FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 10:14:49FR0000074759  21,8EUR  91XPAR1110447-1537b178FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 11:17:23FR0000074759  21,8EUR  3 000XPARact20200626-091723-236-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 13:27:05FR0000074759  21,8EUR  50XPAR1110447-2817b178FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 13:45:18FR0000074759  21,8EUR  5XPAR1110447-3073b178FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/06/2020 14:41:10FR0000074759  21,6EUR  4XPAR1110447-4097b178FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe