July 02, 2020 09:02 ET

YOUNGSTOWN, Ohio, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PeopleKeys, ein seit über 35 Jahren international führender Experte für DISC-Verhaltensanalysen, hat einen enormen Bedarf an effektiven Schulungslösungen für Stressmanagement für Führungskräfte auf allen Ebenen erkannt und freut sich, die Einführung seines neuen Online-Schulungskurses „Managing Stress“ bekannt zu geben. Stress ist eine natürliche Reaktion auf alltägliche Erlebnisse, kann aber in außergewöhnlich belastenden Zeiten ein extrem hohes Level erreichen. Da persönliche Ängste und Sorgen in die Stressreaktion einfließen, ist es wichtig, sich dieser natürlichen Stressreaktionen bewusst zu werden und geeignete Bewältigungsstrategien zu entwickeln.



Laut Dr. Bradley Smith, President und Mitbegründer von PeopleKeys, haben wir alle eine verinnerlichte und fest in uns eingeschriebene Art, mit Stress umzugehen. „Als Führungskräfte müssen wir uns zunächst selbst verstehen“, so Dr. Smith. „Wenn Sie verstehen, wie Sie selbst auf Stress reagieren, können Sie auch bei anderen die Anzeichen für ein hohes Stresslevel leichter erkennen. Die Fähigkeit, unseren eigenen inneren Stressmanagement-Mechanismus zu erkennen, und die Tendenz, diese Mechanismen auch bei anderen wahrzunehmen und zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung.“ Im Kurs „Managing Stress“ lernen Führungskräfte, wie sie leichte Verhaltensveränderungen in ihrem Team erkennen und bewährte Techniken einsetzen können, um den Stresslevel zu senken, bevor er chronisch wird.

Unter https://info.peoplekeys.com/stress-management-course erhalten Sie eine kostenlose Vorschau der Online-Schulung „Managing Stress“ für Führungskräfte.

Der Kurs hätte zu keinem passenderen Zeitpunkt veröffentlicht werden können, da aktuell sehr viele Menschen durch Quarantäne, Arbeitslosigkeit und andere Stressfaktoren unter einem enormen Druck stehen. Die Schulung ist online verfügbar und kann von den Führungskräften im eigenen Tempo durchgeführt werden. Sie beinhaltet das Verständnis der DISC-Verhaltensgrundsätze für Motivation und Stressmanagement und bietet Hilfestellungen bei Kommunikation, Mitarbeitermotivation und dem Erreichen gesteckter Ziele. Zudem ist der Kurs ohne zusätzliche Kosten für alle zugänglich, die über das Portfolio internationaler Online-Kurse für Certified Behavioral Consultants von PeopleKeys eine DISC-Zertifizierung erwerben möchten. Über diese Kursangebote hat PeopleKeys bereits mehr als 40.000 Coaches und Trainer geschult und weltweit mehr als 20 Millionen Verhaltensbeurteilungen durchgeführt.

„Gute Führungskräfte kennen die Schlüssel zur Motivation für jeden Mitarbeiter und wissen, wann Sie eingreifen müssen, damit Stress nicht zu ernsteren Problemen führt“, erklärt Smith. „Wirksame Strategien einzusetzen, ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Die meisten Führungskräfte und andere Personen, die an unserer Schulung teilnehmen, sehen unmittelbare Vorteile und dauerhafte Verbesserungen, die immer wieder neue Erkenntnisse in der Mitarbeiterführung bringen.“

Die Stressmanagement-Schulung ist für alle Führungsebenen geeignet und kann darüber hinaus für alle nützlich sein, die mehr Informationen zu Beziehungen, Kommunikation und Verhaltenstechniken für den Erfolg erhalten möchten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein von PeopleKeys zertifizierter Consultant für Behavioral and Stress Management werden.

Über PeopleKeys

PeopleKeys ist seit über 35 Jahren als internationaler Experte für Verhaltensanalysen und Marktführer in diesem Bereich anerkannt. PeopleKeys hat seine DISC-basierten Lösungen bereits Tausenden von Unternehmen und Millionen von Einzelpersonen weltweit bereitgestellt. Ihr Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, People Analytics zu nutzen und zu verstehen, wie Verhaltensanalysen dazu beitragen können, Beziehungen zu verbessern, die Produktivität zu steigern, Konflikte zu minimieren und das Potenzial der Mitarbeiter freizusetzen. Die verhaltensorientierten Kurse, Assessments, kundenspezifischen Lösungen, Integrationen und Schulungs- und Beratungslösungen von PeopleKeys wurden bereits in über 34 Sprachen übersetzt.

