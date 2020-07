YOUNGSTOWN, Ohio, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PeopleKeys, un expert international en analyse comportementale DISC depuis plus de 35 ans, a identifié le besoin crucial d'une solution efficace de formation aux techniques de gestion du stress pour les leaders de tous les niveaux et a le plaisir d'annoncer la mise en ligne de son nouveau cours de formation sur la gestion du stress. Le stress, une réaction naturelle aux expériences quotidiennes, peut atteindre un niveau record pendant cette période sans précédent. Étant donné que l'anxiété et les craintes personnelles entrent dans le système de réponse au stress, il est essentiel de prendre conscience de ces réponses naturelles au stress et d'adopter des comportements appropriés.



Selon le Dr Bradley Smith, président et cofondateur de PeopleKeys, nous disposons tous d'une méthode interne et profondément ancrée pour gérer le stress. « En tant que dirigeants, nous devons d'abord comprendre nos propres mécanismes », déclare le Dr Smith. Une fois que vous avez compris comment le stress vous affecte, vous pouvez rapidement commencer à identifier les signes de détresse chez les autres. Cette capacité à identifier notre propre mécanisme intégré de gestion du stress et la propension à observer et comprendre les autres sont essentielles. » La formation sur la gestion du stress enseigne aux dirigeants comment reconnaître les changements subtils dans le comportement des membres de leur équipe et appliquer des techniques éprouvées pour réduire le stress avant qu'il ne devienne chronique.

Rendez-vous sur https://info.peoplekeys.com/stress-management-course pour recevoir un aperçu gratuit du cours en ligne sur la gestion du stress pour les dirigeants.

Ce cours est rendu disponible à un moment important, car les gens font face à une forte pression liée au confinement, au chômage et à d'autres facteurs responsables du stress. La formation est accessible en ligne et peut être effectuée au rythme de chaque dirigeant. Cela implique de comprendre les principes comportementaux DISC en matière de motivation et de gestion du stress, et aide à la communication, à l'engagement des employés et à la réalisation des objectifs. En outre, le cours est disponible gratuitement pour toute personne cherchant à obtenir la certification DISC par le biais de l'offre de cours internationaux de Consultant comportemental certifié en ligne de PeopleKeys, grâce auxquels PeopleKeys a formé plus de 40 000 entraîneurs et formateurs, et a fourni plus de 20 millions d'évaluations comportementales dans le monde entier.

« Les grands dirigeants connaissent les clés de la motivation de chaque employé, et savent quand intervenir avant que le stress ne laisse place à des défis plus importants », explique M. Smith. « Commencer à utiliser des stratégies efficaces est vraiment plus simple que vous l'imaginez. La plupart des dirigeants, et d'autres personnes qui participent à notre formation, voient des avantages immédiats et des bienfaits durables, qui continuent de fournir de nouvelles perspectives de leadership. »

Le cours de formation sur la gestion du stress concerne tous les niveaux de leadership et peut également être utilisé par toute personne recherchant des informations supplémentaires sur les relations, la communication et les techniques comportementales pour réussir.

Apprenez-en davantage sur le processus pour devenir un Consultant certifié Peoplekeys en gestion comportementale et du stress.

À propos de PeopleKeys

PeopleKeys est reconnu comme un leader et expert international en analyse comportementale depuis plus de 35 ans. PeopleKeys fournit des solutions basées sur le système DISC à des milliers d'entreprises et à des millions de personnes dans le monde. Son objectif est d'aider les gens à utiliser l'analyse de personnes pour comprendre comment l'analyse comportementale peut renforcer les relations, améliorer la productivité, minimiser les conflits et libérer le potentiel des effectifs actuels. Les cours, évaluations, personnalisations et intégrations de PeopleKeys, ainsi que ses solutions de formation et de conseil, ont été traduits dans plus de 34 langues.

