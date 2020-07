Communiqué de presse

Bruxelles, le 2 juillet 2020

La Jupiler Pro League disponible pour les clients d’Orange, convergents et mobiles, pendant 5 ans

Orange Belgium et Eleven Sports ont signé un accord pour la distribution de 3 nouvelles chaînes Eleven Sports dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League, dont la Jupiler Pro League. Orange Belgium devient ainsi le premier opérateur à signer un accord de distribution rendant la Jupiler Pro League disponible pour ses clients pour les 5 prochaines années.

Les clients Love Trio d’Orange pourront souscrire un pack football premium incluant la Jupiler Pro League. Les 3 chaînes Eleven Sports existantes qui couvrent les compétitions internationales restent incluses dans le bouquet de télévision numérique standard d'Orange sans coût supplémentaire.

Les clients Love Duo et mobiles d’Orange auront quant à eux la possibilité de prendre des forfaits OTT mensuels d’Eleven Sports pour suivre le foot belge en ligne.





Les 3 chaînes supplémentaires dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League seront disponibles en août 2020, dès le début de la saison de football 20-21.

Le premier opérateur télécom à proposer la Jupiler Pro League à un prix abordable

Historiquement, le football était souvent distribué via des packs premium hors de prix et très contraignants pour les clients. En tant que ‘Bold Challenger’ sur le marché des télécoms, Orange Belgium a brisé le duopole existant sur le marché de la télévision convergente et à contenu, en attirant plus de 280 000 clients via ses offres Love, soit toute la croissance du marché.

Capitalisant sur ce succès, Orange Belgium revoit ses ambitions à la hausse et entend démocratiser l'accès aux matchs de la Pro League à la télévision (et sur d'autres écrans) :

Les fans assidus de sports pourront suivre en direct plusieurs matchs de football de la Jupiler Pro League et d'autres compétitions de la Pro League sur 3 nouvelles chaînes Eleven Sports. Jusqu'à présent, les clients Love Trio d'Orange pouvaient déjà regarder leurs célèbres joueurs belges évoluer dans différentes compétitions internationales telles que La Liga, la Serie A ou la Bundesliga 1 via les chaînes actuelles d’Eleven Sports, déjà disponibles gratuitement en HD. Ils peuvent désormais les voir jouer en direct dans le top du championnat belge en prenant l'option Premium Sports. Ils auront ainsi accès à tout le contenu des nouvelles chaînes, notamment les matchs de D1A et D1B, la Supercoupe, la Super Ligue féminine et l’e-sport.

Les clients Love Duo et mobiles peuvent souscrire des forfaits mensuels, directement via Eleven Sports, pour regarder le football belge sur leurs écrans mobiles.





En tant que bold challenger, Orange Belgium rendra ce contenu disponible à un prix avantageux, sans avoir à payer pour du contenu supplémentaire inclus dans de larges packs.

Les offres détaillées seront communiquées prochainement.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d’Orange Belgium, explique : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’amener le football belge sur les écrans de nos clients (TV et/ou mobile). Ils disposent déjà gratuitement des 3 chaînes d’Eleven Sports ; y ajouter les championnats locaux de foot par le biais d’une nouvelle offre sport premium est une évolution logique pour offrir un meilleur service à nos clients. Ce nouveau pack complète l'offre Orange TV qui contenait déjà toute une série de chaînes thématiques, et fait des offres Love d’Orange la meilleure solution pour les passionnés de football belges qui étaient jusqu’à présent coincés chez leur opérateur actuel. Chez Orange, vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Ainsi, nos clients n'auront pas à souscrire un forfait sportif onéreux pour profiter de la Jupiler Pro League. »

« Depuis le lancement de leur produit TV, Eleven Sports et Orange Belgium ont construit ensemble un partenariat solide. C'est une nouvelle aventure qui a commencé avec les compétitions de la Pro League », explique Guillaume Collard, Managing Director d’ELEVEN SPORTS Belgique & Luxembourg. « Et bien sûr, nous nous en réjouissons, car notre ambition reste de faire découvrir nos contenus sportifs exclusifs à un maximum de fans sur le marché. »

Les clients intéressés par cette nouvelle offre de sport premium peuvent laisser leurs coordonnées ici pour permettre à Orange Belgium de les contacter dès que l'option sera disponible.

À propos d’ELEVEN SPORTS

ELEVEN SPORTS propose des contenus sportifs de haut niveau. Eleven diffuse les meilleures ligues de football, de basket-ball, de football américain et d'arts martiaux. Les fans de foot peuvent suivre les ligues nationales telles que la Pro League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la FA Cup, la League Cup et la MLS, tandis que les amateurs de hockey profiteront de l'Euro Hockey League. Vous pouvez également voir évoluer les meilleures équipes nationales de football dans la Ligue des nations de l'UEFA, les éliminatoires de l'EURO 2021 et les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Les férus de sports américains peuvent suivre la NBA, la NFL sans oublier l'UFC.

Eleven Sports est le seul fournisseur de contenus sportifs en Belgique et au Luxembourg disponibles dans tous les foyers.

Les abonnés peuvent regarder en ligne les trois chaînes d’Eleven Sports en Belgique et au Luxembourg en néerlandais et en français, sur www.elevensports.be et www.elevensports.lu.

À propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’opérateur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Son réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l’objet d’investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).



Pour plus d’informations : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.

