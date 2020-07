Persbericht

Brussel, 2 juli 2020

De Jupiler Pro League komt naar alle Orange klanten, zowel convergent als mobiel en dat voor 5 jaar

Orange Belgium en Eleven Sports hebben een overeenkomst ondertekend over de distributie van de 3 nieuwe Eleven Sports zenders die gewijd zijn aan de wedstrijden en competities van de Pro League, waaronder de Jupiler Pro League. Orange Belgium is de eerste operator die een distributieovereenkomst tekent om de Jupiler Pro League ter beschikking te stellen van zijn klanten en dat voor 5 jaar.

Orange Love Trio klanten zullen zich kunnen abonneren op een premium voetbalbundel met daarin de Jupiler Pro League. De 3 reeds beschikbare Eleven Sports zenders die de internationale competitie coveren, blijven gratis in het standaard digitale TV-pakket van Orange.

Orange Love Duo en mobiele klanten zullen zich kunnen abonneren op Eleven Sports maandpassen (OTT) om online naar Belgisch voetbal te kijken.

De 3 extra zenders die de wedstrijden en competities van de Pro League brengen, zullen bij de start van het voetbalseizoen '20-'21 in augustus beschikbaar zijn.

De eerste operator die de Jupiler Pro League aan een democratische prijs aanbiedt

Historisch gezien werd voetbal door de grote operatoren uitgezonden, verstopt achter dure formules. Als ‘bold challenger’ op de telecom-markt heeft Orange Belgium het bestaande duopolie in de convergente en content-tv-markt doorbroken en telt het intussen meer dan 280.000 Love-klanten, dat wil zeggen de volledige marktgroei.

Voortbouwend op dit succes, tilt Orange Belgium zijn ambities naar een hoger niveau en zal het de toegang tot de wedstrijden van de Pro League op televisie (en andere schermen) democratiseren:

Op 3 nieuwe Eleven Sports zenders kunnen de echte sportliefhebbers genieten van verschillende live voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League en andere Pro League-competities. Tot nu toe konden Orange Love Trio-klanten beroemde Belgische spelers reeds zien schitteren in verschillende internationale competities zoals La Liga, de Serie A of de Bundesliga 1 via de bestaande Eleven Sports zenders, die al gratis in HD beschikbaar zijn. Nu kunnen ze hen ook live zien spelen in de eigen Belgische Eerste Klasse als ze de Premium Sports Option nemen. Die bevat alles wat op de nieuwe kanalen beschikbaar zal zijn, inclusief alle matchen in 1A en 1B, de Supercup, de Women Super League en esports.

Orange Love Duo en mobiele klanten kunnen zich, rechtstreeks bij Eleven Sports, abonneren op maandpassen om het Belgisch voetbal op hun mobiele schermen te kunnen volgen.





Als ‘bold challenger’ zal Orange Belgium ze beschikbaar maken aan een voordelige prijs, zonder dat de klant zal moeten betalen voor extra content in grote bundels. De details van het aanbod zullen binnenkort worden gecommuniceerd.





Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium, legt uit: "We zijn heel verheugd dat we het Belgische voetbal naar de schermen (TV en/of mobiel) van onze klanten kunnen brengen. Ze genieten nu al gratis van de 3 Eleven Sports kanalen en we voegen dus lokale voetcompetities toe in een nieuw premium sportaanbod, wat de logische evolutie is om onze klanten nog meer waarde te bieden. Dit nieuwe premium sportpakket vervolledigt het Orange TV-aanbod dat al een hele reeks thematische zenders bevatte, en maakt van Orange Love Trio de beste oplossing, ook voor gepassioneerde voetbalfans die de Belgische competitie volgen en die daarvoor vast zaten bij een andere operator. Bij Orange betaal je enkel voor wat je nodig hebt. Onze klanten zullen geen dure sportbundel moeten nemen om van de Jupiler Pro League te kunnen genieten."

"Sinds de lancering van hun TV-product hebben Eleven Sports en Orange Belgium samen een sterk partnerschap opgebouwd. En we slaan een nieuwe weg in met de Pro League wedstrijden", zegt Guillaume Collard, Managing Director, ELEVEN SPORTS Belgium & Luxemburg. "En daar zijn we natuurlijk erg enthousiast over, want het blijft onze ambitie om onze exclusieve sporten bij zoveel mogelijk fans op de markt te brengen".

Klanten die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe premium sportpakket kunnen hun contactgegevens online achterlaten. Orange Belgium zal vervolgens contact opnemen zodra de optie beschikbaar is.

