Londra, 2 luglio 2020



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 600 milioni, con cedola al 1,950%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370%.

I proventi netti dell’offerta sono pari a circa USD 593 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 2 luglio 2023.

J.P. Morgan Securities LLC, NatWest Markets Securities Inc., Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI S.p.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e UniCredit Capital Markets LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all’offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1-866-803-9204; NatWest Markets Securities Inc., 600 Washington Boulevard, Stamford, CT 06901, Attn: NatWest Markets Syndicate Desk, Tel.: 1-203-897-6166, Email: SyndicateAmericas@natwestmarkets.com; Société Générale, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Attn: Syndicate Desk GLBA/SYN/CAP/BND, Tel. 1-855-881-2108, Email: LON-GLFI-SYN-CAP@sgcib.com; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: 1-800-645-3751, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

***

Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.

CNH Industrial Capital LLC è una società indirettamente controllata al 100% da CNH Industrial N.V. con sede a Racine, Wisconsin. In quanto società finanziaria captive, l’attività principale di CNH Industrial Capital LLC e delle sue controllate consiste nella sottoscrizione e gestione di prodotti finanziari per i clienti finali e i concessionari di CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd. (congiuntamente, “CNH Industrial North America”), cui si aggiunge l’offerta di ulteriori prodotti e servizi finanziari a supporto della vendita di macchine per l'agricoltura e le costruzioni commercializzate da CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC e le sue controllate forniscono inoltre servizi di finanziamento alla clientela e ai concessionari per l’acquisto di macchinari per l'agricoltura e le costruzioni (nuovi ed usati) prodotti da costruttori diversi da CNH Industrial North America. La principale sede operativa di CNH Industrial Capital LLC è sita in 5729 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 53406 e il numero di telefono è +1 262 636-6011.

