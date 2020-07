July 02, 2020 11:40 ET

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 2 juillet 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au 30 juin 2020

Dans le cadre du contrat de liquidité opéré par Rothschild Martin Maurel, Albioma annonce que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2020 :

281 actions ;

3 008 689 euros.

Les informations détaillées relatives au nombre de transactions exécutées à l’achat et à la vente et au volume échangé à l’achat et à la vente au cours du semestre écoulé sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.albioma.com.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 720 actions ;

2 851 280 euros.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2020, le 27 juillet 2020 (après bourse).

À propos d'Albioma



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice et au Brésil. Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Egalement premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Les actions Albioma sont cotées sur EURONEXT PARIS (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO).



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com





