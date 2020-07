●

Quadient continue de soutenir des programmes caritatifs de soutien aux communautés touchées par COVID-19

Paris, le 2 juillet 2020

Quadient, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, fait part de ses dernières initiatives en soutien aux communautés touchées par le coronavirus à travers le monde. Le soutien aux communautés fait partie intégrante de la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient, qui continue d'encourager ses employés à soutenir et contribuer à un changement positif au sein de leurs communautés.

La distanciation sociale causée par la pandémie a entraîné l'isolement de nombreux résidents des établissements de soins de longue durée vis-à-vis de leurs proches. Dernière initiative en date, Quadient a fait don de divers équipements, fournitures et services, assortis d'un soutien financier de 12 500 euros, à plusieurs organisations aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni qui luttent contre l'isolement social des personnes âgées et permettent aux résidents seniors d'envoyer des lettres écrites par des bénévoles à leurs proches.

·1 Lettre 1 Sourire

Des messages de soutien, des photos ou des dessins sont réalisés par des bénévoles afin de rompre la solitude des personnes âgées qui vivent dans des structures d'accueil en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Canada.

·Love for the Elderly

Leur campagne « Des lettres d'amour » rassemble des cartes et des lettres créées par des bénévoles dans un centre de Cleveland, dans l'Ohio, pour les envoyer ensuite à des foyers de personnes âgées à travers les États-Unis.

·Omega’s A Letter from Louise

Au Royaume-Uni, des auteurs bénévoles sont mis en relation avec des personnes âgées pour une correspondance épistolaire. Une enveloppe pré-affranchie est fournie pour que le destinataire puisse répondre en retour.

« Malheureusement, les restrictions actuelles frappent plus particulièrement les bénéficiaires d'Omega. Nous sommes donc extrêmement reconnaissants pour le généreux soutien de Quadient, qui va faire une énorme différence dans ce moment difficile », a déclaré Carol Moody, chef d'équipe de A Letter from Louise. « Non seulement nous avons subi une augmentation de nos frais de fonctionnement, mais nous avons aussi eu la charge supplémentaire, bien que clairement bienvenue, de devoir gérer une vague de générosité et de bénévoles proposant leur aide. »

L’initiative est l'un des nombreux efforts fournis par les collaborateurs de Quadient dans ce contexte difficile. En République Tchèque, l’équipe a bénévolement mis son temps et ses compétences à contribution pour le développement de logiciels pour l'hôpital universitaire de Hradec Králové. Au Royaume-Uni, Quadient a permis l'impression 3D de milliers de masques de protection, et organisé une collecte de fonds pour les œuvres caritatives du système de santé britannique (NHS) par le biais d'une course/marche. Ces activités s'ajoutent aux annonces faites plus tôt dans l'année du soutien financier apporté à Dress For Success Worldwide, qui aide les femmes à acquérir leur indépendance économique au moment où la reprise économique s'amorce, et aux initiatives de solidarité visant à soutenir ses collaborateurs pendant la crise.

« L'une des valeurs fondamentales de Quadient est sa communauté. Je suis fier non seulement de notre engagement social en réponse à la pandémie COVID-19, mais aussi de la façon dont nos équipes ont pris part aux efforts de soutien aux communautés locales », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « En ces temps si exceptionnels, où nous avons dû nous isoler physiquement les uns des autres, notre ambition chez Quadient – simplifier le lien entre chaque personne et ce qui lui est essentiel – demeure plus que jamais cruciale ».

