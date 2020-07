ROUYN-NORANDA, Québec, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer qu’elle a complété la clôture de la seconde et dernière tranche de son placement privé sans l’entremise d’un courtier d’un maximum de 500 000 $, annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2020. Lors de cette clôture, un total de 1 428 571 actions ordinaires ont été émises sur une base accréditive, à un prix de 0,07 $ l’action, pour un produit de souscription de 100 000 $ (le « placement privé »). La totalité du produit du placement privé sera engagée en travaux d’exploration sur la propriété minière Courville située dans la province de Québec. Dans le cadre de cette clôture, 85 500 actions ordinaires au prix de 0,07 $ l’action ont également été émises à un intermédiaire traitant à distance avec la Société. Les titres émis lors de cette clôture du placement privé sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 3 novembre 2020. Le placement privé est conditionnel à l’obtention de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.



Ce financement est la dernière pièce de stratégie financière en lien avec le programme d’exploration lié à la réalisation de la phase 1 du projet, qui est l’envoi de 2 000 tonnes de matériel minéralisé dans une usine de traitement de l’Abitibi afin de déterminer le taux de récupération, la méthode d’usinage et la qualité du matériel minéralisé. En ce sens, la Société annonce que les travaux nécessaires à l’envoi du 2 000 tonnes ont débuté le 29 juin 2020. Des contracteurs locaux du secteur de Belcourt ont été mandatés par la Société pour effectuer des travaux de réfection dans le but de rendre conforme et sécuritaire le chemin d’accès pour le transport du matériel minéralisé à l’usine de traitement.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, a déclaré : « Grâce à cette dernière clôture, qui a été conclue majoritairement avec des actionnaires de la Société, nous sommes en mesure d’assumer les frais pour l’expédition et le traitement du 2 000 tonnes de matériel minéralisé dans une usine de la région. Nous voulons remercier nos actionnaires pour le support et la confiance renouveler via cette clôture de financement ».

Corporation Ressources Pershimex Corporation – Aperçu rapide

Détient 100% des droits miniers sur la propriété Courville ;

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims ;

Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel, président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement NI 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél. : (819) 825-2303 Jacques Levesque, Chef des finances

Tél. : (819) 797-4354



