L’ÎLE-DES-SŒURS, Quebec, 02 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) annonce la nomination de Marc Lacasse à la présidence et de Sylvie Blouin à la vice-présidence de son conseil d’administration.



Marc Lacasse possède une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’immobilier, dont neuf ans à titre de courtier. Il a siégé au conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) entre 2013 et 2018, où il agissait comme porte-parole auprès des médias francophones. Il est également membre du conseil d’administration de la Société Centris inc., la filiale technologique de l’APCIQ, depuis 2016. Notons qu’il a aussi siégé au sein de divers comités sur la publicité, dont ceux de l’APCIQ et de la CIGM. Il amorce un mandat de deux ans à la présidence de l’Association.

Cumulant 22 ans d’expérience en immobilier, dont neuf ans à titre de propriétaire d’agence, Sylvie Blouin a été élue au conseil d’administration de l’APCIQ en 2019, où elle a siégé au comité de gouvernance et d’éthique, au comité d’audit ainsi qu’au comité des pratiques professionnelles. Elle est également membre du CA du Collège de l’immobilier du Québec depuis cinq ans. Auparavant, elle a siégé pendant deux ans au CA de la CIGM. Elle amorce un mandat d’un an comme vice-présidente.

« Nous sommes très heureux et choyés de pouvoir compter sur des personnes d’expérience et de qualité comme Marc Lacasse et Sylvie Blouin à la tête de notre conseil d’administration », souligne Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l’APCIQ. « Nous savons que les défis continueront d’être considérables au cours de la prochaine année, mais il est rassurant de constater que l’APCIQ pourra compter sur un conseil d’administration fort et expérimenté pour les relever. »



Les membres du conseil d’administration 2020-2021 de l’APCIQ

Marc Lacasse, président Laval Sylvie Blouin, vice-présidente Montérégie Ginette Beardsell Montréal Mathieu Cousineau Lanaudière Daniel Dagenais Montréal Michèle Fournier Mauricie Léonce Gagnon Saguenay-Lac-Saint-Jean Antoine Halabi Laval Fadi Kaouk Laval Éric Léger Laurentides Luc Mailloux Capitale-Nationale Etienne D. Mellor Montréal Renaud Pelletier Bas-Saint-Laurent Martin Vaillancourt Chaudière-Appalaches Anouk Vidal Laurentides

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Renseignements :

Taïssa Hrycay

Directrice

Communications et marketing

1 888 762-2440 ou 514 762-2440, poste 157

media@apciq.ca



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80aff4fb-2644-4152-a750-a8d002336321.