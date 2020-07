SOITEC ANNONCE LE DEPART DE SÉBASTIEN ROUGE, DIRECTEUR FINANCIER.

SON REMPLACEMENT SERA ASSURÉ PAR LÉA ALZINGRE

Bernin (Grenoble), France, le 03 juillet 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la démission pour raisons personnelles de son directeur financier, Sébastien Rouge. Ce départ sera effectif fin juillet. Léa Alzingre, en charge jusqu’à présent de la finance Corporate de Soitec, est nommée Senior Director and acting CFO.

« Je tiens à remercier Sébastien pour nous avoir efficacement accompagnés au cours de l’année écoulée. Nous regrettons son départ et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Nous avons toute confiance en Léa pour démontrer ses capacités à prendre toute la mesure de ce poste essentiel dans le cadre de notre croissance soutenue », a commenté Paul Boudre, directeur général de Soitec.

Sébastien Rouge a pour sa part déclaré : « J’ai eu beaucoup plaisir à participer au développement de Soitec, une entreprise de très haute technologie française dont les perspectives sont enthousiasmantes. Ma décision de quitter Soitec est motivée par des raisons personnelles. Je suis reconnaissant aux équipes pour le travail accompli ensemble et les résultats positifs que nous avons obtenus, notamment pendant la période si particulière que nous avons traversée au cours des derniers mois. »

Éléments biographiques

Léa Alzingre a rejoint Soitec en 2019 pour prendre en charge le volet Corporate de la direction financière. Après un solide parcours en audit chez KPMG de 2005 à 2015, Léa a occupé de 2015 à 2018 la fonction de VP Finance de la division semi-conducteurs de Teledyne, puis, de 2018 à 2019, celle de CFO d’Adeunis, une start up dans le secteur des objets connectés cotée sur Euronext Growth. Léa est diplômée de SKEMA Business School.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021 sera publié le 22 juillet 2020, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux EtatsUnis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

