July 03, 2020 02:30 ET

AS Tallink Grupp vedas 2020. aasta juunis 280 520 reisijat, mida on 72,5% võrra vähem võrreldes eelmise aasta juuniga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes 5,2% võrra 30 064 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 37,7% võrra 75 418 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2020. majandusaasta teises kvartalis (aprill – juuni) 388 212 reisijat, mida on 85,4% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht langes teises kvartalis 12,8% võrra 86 755 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 65,8% võrra 102 479 ühikuni.

2020. a. juunis ja majandusaasta teises kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

Juuni Juuni muutus II kvartal II kvartal muutus 2020 2019 2020 2019 Reisijad 280 520 1 019 421 -72,5% 388 212 2 651 843 -85,4% Soome-Rootsi 41 348 298 220 -86,1% 53 984 771 894 -93,0% Eesti-Soome 234 737 539 788 -56,5% 322 590 1 385 108 -76,7% Eesti-Rootsi 3 026 98 599 -96,9% 8 337 271 407 -96,9% Läti-Rootsi 1 409 82 814 -98,3% 3 301 223 434 -98,5% Kaubaveo ühikud 30 064 31 705 -5,2% 86 755 99 546 -12,8% Soome-Rootsi 6 135 5 948 3,1% 18 097 19 814 -8,7% Eesti-Soome 20 620 20 545 0,4% 59 580 63 995 -6,9% Eesti-Rootsi 3 093 3 783 -18,2% 8 631 11 522 -25,1% Läti-Rootsi 216 1 429 -84,9% 447 4 215 -89,4% Sõiduautod 75 418 120 974 -37,7% 102 479 299 477 -65,8% Soome-Rootsi 5 082 21 938 -76,8% 6 937 43 093 -83,9% Eesti-Soome 69 767 86 841 -19,7% 94 427 223 485 -57,7% Eesti-Rootsi 215 6 646 -96,8% 215 16 899 -98,7% Läti-Rootsi 354 5 549 -93,6% 900 16 000 -94,4%

Veomahtude arengutele 2020. aasta juunis ja majandusaasta teises kvartalis avaldasid mõju järgmised asjaolud:

EESTI – SOOME

Reisilaeva Silja Euroopa opereerimine oli peatatud 17. märtsist 12. juunini reisipiirangute tõttu. Reisilaev Megastar jätkas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil ning vedas reisipiirangute tühistamiseni peamiselt kaupa. Reisilaev Star suunati Paldiski-Sassnitz liinile perioodiks 19. märts kuni 18. aprill ning alates 14. maist jätkas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil. Alates 7. juunist opereerib Tallinn-Helsingi liinil ka reisilaev Victoria I. Reisilaev Baltic Queen tegi juunis kaks erikruiisi Tallinnast Ahvenamaale. Ülaltoodud tabelis sisaldab Eesti-Soome statistika nii tava- kui ka eriliinide veomahtusid.

EESTI – ROOTSI

Tallinn-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine on peatatud alates 15. märtsist reisipiirangute tõttu. Paldiski-Kapellskäri liinil opereerib alates 7. juunist kaks laeva, kaubalaev Regal Starile lisaks reisilaev Isabelle.

SOOME – ROOTSI

Helsingi-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine on peatatud alates 19. märtsist reisipiirangute tõttu. Alates 26. juunist on reisilaev Silja Serenade suunatud Helsingi-Riia liinile. Reisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist tavapärase graafiku alusel ja 19. märtsist on vedanud peamiselt kaupa.

LÄTI – ROOTSI

Riia-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine on peatatud alates 16. märtsist reisipiirangute tõttu. Reisilaev Romantika tegi teises kvartalis Riia-Stockholmi liinil 6 erireisi, transportimaks kaupa ning inimesi, kes soovisid naasta Rootsi tööle. Reisilaev Isabelle on alates 7. juunist suunatud Paldiski-Kapellskär liinile.



