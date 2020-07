MONTRÉAL, 03 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (la « Société ») (TSXV : CTU) a annoncé aujourd’hui avoir commencé à fabriquer jusqu’à 500 000 chemises d’hôpital en collaboration avec Logistique Unicorp Inc. et en vertu de son contrat avec le gouvernement fédéral. Toutes les chemises d’hôpital seront fabriquées au Canada.



« Le Château fabrique depuis toujours environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production canadiennes et dispose des capacités nécessaires pour livrer efficacement et rapidement cette commande vitale. Nous sommes fiers de faire partie de la solution canadienne à la crise sanitaire actuelle qui sévit dans le pays depuis le mois de mars. Les derniers mois nous ont rappelé l’importance stratégique d’une fabrication locale. Tous les employés de Le Château sont honorés et fiers de participer à ce projet important. Nos travailleurs de la santé de première ligne doivent être protégés au maximum et nous sommes heureux de contribuer ainsi à leur bien-être », a déclaré Le Château.

Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 124 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l’environnement dans lequel elle évolue. Ces informations prospectives sont fondées entre autres sur les attentes actuelles de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés. Ces facteurs comprennent l’ampleur et la durée de la perturbation économique découlant de l’éclosion mondiale de la COVID‑19; les risques d’illiquidité; la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; la variation des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu’entretient la Société avec ses fournisseurs; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d’intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société; et les facteurs de risque évoqués dans d’autres documents publics de la Société, y compris le rapport de gestion annuel de la Société daté du 27 mai 2019, et à la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société pour la période de neuf mois close le 26 octobre 2019. La liste des facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l’exige.

