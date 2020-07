COMUNICATO STAMPA 03 LUGLIO 2020

Italeaf: decisione del Disciplinay Committee di Nasdaq sul delisting delle azioni Italeaf

Italeaf SpA, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 gennaio 2020, comunica di aver ricevuto in data odierna la decisione del Disciplinay Committee di Nasdaq circa la violazione dell’articolo 4.4 del Rulebook del Nasdaq First North Growth Market.

In particolare, il Disciplinary Committee di Nasdaq ha disposto che le azioni Italeaf saranno rimosse dalla negoziazione entro e non oltre il 30 settembre 2020. La Borsa ha rilevato che la società ha violato in tre occasioni il punto 4.4 (c) del Regolamento, non pubblicando i report finanziari in conformità con i termini stabiliti nel Regolamento stesso. In tale contesto, la Borsa ritiene che le violazioni della Società siano così gravi che le azioni Italeaf debbano essere cancellate dalla negoziazione.

Nell’ambito del contradditorio documentale tra le parti, Italeaf ha confermato che la Società non ha pubblicato i rapporti finanziari correnti in conformità con i termini stabiliti nel Regolamento. Tuttavia, ha evidenziato di essere stata completamente trasparente nella sua comunicazione al mercato in merito alle varie fasi del processo di ristrutturazione e allo sviluppo del piano di risanamento e rilancio. In secondo luogo, il ritardo nella pubblicazione delle relazioni finanziarie è stato, ed è tuttora, una conseguenza del ritardo nell'approvazione dei documenti finanziari della controllata algoWatt S.p.A e dell'attuale epidemia di COVID-19. Per quanto riguarda il collegamento con l'epidemia di COVID-19, la Società ha deciso di ritardare la pubblicazione di relazioni finanziarie alla luce della raccomandazione dell'ESMA dell'11 marzo 2020 relativa alla pubblicazione degli effetti di COVID-19 sulle società quotate e degli effetti dei pacchetti di crisi del governo. In terzo luogo, durante il suo periodo di quotazione al Nasdaq, la Società ha gestito in altro modo la sua divulgazione e, ad eccezione delle attuali violazioni, ha agito in conformità al Regolamento. Le attuali violazioni sono pertanto considerate dalla Società come dovute a circostanze straordinarie nel singolo caso e costituiscono un fatto isolato. Per queste ragioni Italeaf aveva richiesto al Disciplinary Committee di Nasdaq di non rimuovere le proprie azioni dalla negoziazione.

