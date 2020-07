Strømtilførselen til Hydros bauksittgruve Paragominas i Parà nord i Brasil har blitt gjenopprettet og produksjonen har startet opp igjen. Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte vil som følge av dette også bli normalisert.



Tre høyspentmaster veltet 20. juni og førte til strømbrudd for Paragominas. Strømbruddet stanset midlertidig produksjonen ved gruven. Høyspentmastene har nå blitt reparert og strømtilførelsen er gjenopprettet. Det var ingen personskader, miljøskader eller skader på produksjonsutstyr relatert til strømbruddet.

Hydro samarbeider med lokale myndigheter for å finne årsaken til hendelsen. Foreløpige undersøkelser tyder på at deler fra mastene har blitt stjålet og at dette forårsaket at mastene veltet.

