July 06, 2020 01:00 ET

CGG annonce la date de publication de ses résultats du deuxième trimestre 2020 et de sa conférence téléphonique

Paris, France – 6 juillet 2020

CGG communiquera ses résultats du deuxième trimestre 2020, avant l’ouverture de la bourse de Paris, le mercredi 29 juillet 2020.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 7h00.

dès 7h00. Une conférence téléphonique pour les analystes en langue anglaise est programmée à 8h00 (Paris) – 7h00 (Londres) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .



Merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :

Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 70 70 07 81

+44(0) 844 4819 752

1391217



A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial des Géosciences qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités Geoscience, Multi-Clients et Equipement interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 4 800 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













