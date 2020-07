Succès de l’augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription :

7,3 M€ levés pour financer l’étude pivot PRIMAvera du Système Prima



Paris, le 6 juillet 2020 – 7h00 CET - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX) (« Pixium Vision » ou la « Société »), société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’ « Augmentation de Capital ») et avoir levé un montant brut de 7,3 M€. L’Augmentation de Capital donnera lieu à l’émission de 14.684.919 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de 0,50 € par action.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, déclare : « Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription qui confirme la confiance des investisseurs dans notre Société, sa stratégie et son projet, dans un contexte de marché difficile. Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires historiques, notamment Sofinnova et Bpifrance Participations, ainsi que les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont participé et ont ainsi contribué au succès de cette opération. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui sont entrés au capital de Pixium Vision. Leur confiance et leur soutien en cette période pétrie d’incertitudes démontrent la solidité de la stratégie de notre Société. Ce financement réussi permettra à Pixium de continuer le développement de Prima et de franchir les prochaines étapes structurantes, notamment au regard de l’étude pivot PRIMAvera. »

RESULTATS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

A l’issue de la période de souscription, la demande globale (irréductible et réductible) s’est élevée à 12.734.919 Actions Nouvelles, représentant un taux de souscription d’environ 81,53 % de l’offre, répartie comme suit :

8.956.155 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 60,99 % des Actions Nouvelles à émettre ; et

3.778.764 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 25,73 % des Actions Nouvelles à émettre. Le taux de service des demandes à titre réductible s’élève donc à 100 % ;

auxquelles se sont ajoutées :

- 1.950.000 Actions Nouvelles, représentant 13,28 % des Actions Nouvelles à émettre, allouées par le Directeur Général au profit d’investisseurs institutionnels dans le cadre de sa faculté de répartition libre des actions non souscrites à titre irréductible et réductible prévue par l’article L.225-134 I. 2° du Code de commerce ;

permettant ainsi d’atteindre une souscription totale de 14.684.919 Actions Nouvelles, représentant un taux de souscription de plus de 94 % de l’offre.

Conformément à leurs engagements de souscription, Sofinnova Partners et Bpifrance Participations, actionnaires historiques de la Société, ont participé à l’Augmentation de Capital à titre irréductible et réductible pour un montant total de 2,6 M€.

Dans la mesure où les souscriptions à titre irréductible et réductible ont représenté plus de 75 % de l’offre, les engagements de garantie contractés par les Garants, lesquels s’étaient engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n’auraient pas été souscrites à l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de 3,3 M€ et dans la limite de 75 % du montant total de l’offre, n’ont pas été actionnés.

RAPPEL DE L’UTILISATION DU PRODUIT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

Comme annoncé dans le communique de presse publié le 12 juin 2020, le produit de l’Augmentation de Capital est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son Système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes PRIMA 2. La Société prépare en particulier l’étude pivot, PRIMAvera, qui débutera en fin d’année ou au premier semestre 2021. PRIMAvera doit permettre de fournir des données d’efficacité et de sécurité nécessaires à la commercialisation du dispositif. Enfin, la Société explore également la possibilité de conduire en parallèle l’étude PRIMAvera en Europe et aux Etats‑Unis.

INCIDENCE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Le tableau suivant présente la répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital à la connaissance de la Société.

Avant réalisation de l’Augmentation de Capital Après réalisation de l’Augmentation de Capital Nombre d'actions et droit de vote théoriques % du capital et des droits de vote théoriques Nombre d'actions et droit de vote théoriques % du capital et des droits de vote théoriques Sofinnova Capital VII 4.037.048 14,91% 6.637.048 15,89% Innobio 2.134.094 7,88% 2.134.094 5,11% Bpifrance Participations 1.416.250 5,23% 4.016.250 9,62% Concert Bpifrance 3.550.344 13,11% 6.150.344 14,73% Abingworth Holdings Sàrl 2.086.720 7,71% 2.086.720 5,00% Concert Omnes Capital 1.436.794 5,31% 1.436.794 3,44% Bernard Gilly 159.236 0,59% 159.236 0,38% Auto-détention 83.575 (1) 0,31% 79.147 (2) 0,19% Flottant 15.721.685 58,07% 25.211.032 60,37 TOTAL 27.075.402 100% 41.760.321 100%

(1) Actions auto-détenues par la Société au 31 mai 2020, ne disposant pas de droit de vote.

(2) Actions auto-détenues par la Société au 30 juin 2020, ne disposant pas de droit de vote





REGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES

A l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, le capital social de la Société sera donc augmenté de 881.095,14 € et s’élèvera ainsi à 2.505.619,26 €, divisé en 41.760.321 actions de 0,06 € de valeur nominale chacune.

L’émission des Actions Nouvelles, le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris interviendront le 8 juillet 2020. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions effectuées par la Société à compter du 1er janvier 2020.

Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Growth à Paris, et seront négociables, à compter de leur émission, sur la même ligne de cotation (Code ISIN: FR0011950641).

La reprise de la faculté d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital reprendra le 8 juillet 2020.

PROSPECTUS

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de Capital ne donnait pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.

CODES DE L’ACTION

Libellé : Pixium Vision

Code ISIN : FR0011950641

Mnémonique : ALPIX

ICB Classification : 4535 Medical Equipment

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Code LEI : 96950046OPLRLKKEOO08

INTERMÉDIAIRE FINANCIER

Bryan, Garnier & Co, intervenant en qualité de Chef de file et Teneur de Livre.

