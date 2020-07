July 06, 2020 02:00 ET

July 06, 2020 02:00 ET

COMMUNIQUE DE PRESSE

ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE PAR LE COMITE DES CREANCIERS

Paris (France), 6 juillet 2020 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) (la « Société ») et la SELARL FHB, prise en les personnes de Maîtres Hélène Bourbouloux et Gael Couturier, en qualité d’administrateurs judiciaires nommés par le Tribunal de Commerce de Paris par jugement du 22 juin 2020 (l’« Administrateur Judiciaire »), annoncent que lors de la réunion qui s’est tenue le 5 juillet 2020 sur convocation de l’Administrateur Judicaire, le comité des établissements de crédit et assimilés (CECA) dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée de la Société, a approuvé le projet de plan de sauvegarde à une majorité de 100% des votes exprimés.

La Société se réjouit de la réussite de ce nouveau jalon, la prochaine étape-clé étant l’Assemblée générale du 20 juillet 2020, qui se tiendra à huis clos, hors présence physique des actionnaires, compte tenu de la situation sanitaire. Une forte participation, nécessaire pour atteindre le niveau de quorum minimum, et un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions, sont de la plus haute importance pour l'avenir de la Société, car cela facilitera la mise en œuvre du plan de sauvegarde, ouvrant un nouveau chapitre au développement de l'entreprise.

Dans le cas contraire, Technicolor n'aura d'autre choix que de demander au tribunal d'engager une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, auquel cas la quasi-totalité des actifs de la Société pourrait être attribuée ou vendue aux prêteurs du Nouveau Financement et aux prêteurs existants, permettant la poursuite des activités du Groupe (au niveau des filiales) et les échanges avec les clients et fournisseurs, grâce à une structure financière renforcée. Toutefois, dans une telle situation, les actions de la Société perdraient la totalité ou la quasi-totalité de leur valeur.

Les instructions de vote et le formulaire de vote sont disponibles sur le site Web de la Société ( https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs/assemblee-generale ). Le formulaire de vote devra être retourné au plus tard le 17 juillet 2020. Les actionnaires votant par Votaccess auront, quant à eux, jusqu’au 19 juillet 2020 à 15 heures (heure de Paris) pour soumettre leurs votes.

###

A propos de Technicolor : www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

Relations Investisseurs

Christophe le Mignan : +33 1 88 24 32 83

Christophe.lemignan@technicolor.com

Pièce jointe