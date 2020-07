Nordecon AS ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts allkirjastasid lepingu tulevase Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone ehituseks Kuressaares Väljaku tn 8 ja Garnisoni tn 18 kinnistutele. Koolihoone on kompaktse vormiga, osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline, netopinnaga ca 4300 m². Uues riigigümnaasiumis on õppimisruumi 540 õpilasele.

Ehituse maksumus on 6,168 mln eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustöödega tehakse algust juulis 2020, eesmärgiga anda hoone kooliperele üle 2021 kooliaasta alguseks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com