Une solution modulaire et innovante répondant aux enjeux santé et prévoyance de tous les acteurs du secteur

Boulogne-Billancourt, le 06 juillet 2020

Cegedim Insurance Solutions , acteur majeur des solutions logicielles et services en santé et prévoyance, annonce le lancement de BEYOND, le 1er Hub de services "nouvelle génération" qui répond aux besoins métiers des acteurs de l’assurance de personnes.

Dans un secteur en pleine transformation, marqué par des facteurs à la fois structurels (cadre réglementaire contraignant, évolution des besoins des assurés, etc.) et conjoncturels (émergence de nouveaux acteurs, hyper connectivité, digitalisation des offres, …), les acteurs de l’assurance de personnes doivent faire face à des enjeux stratégiques importants.

Lorsque l’on sait que 71% des assurés* souhaitent se simplifier la vie et attendent de leur assureur santé qu’il soit l’interlocuteur unique de leur parcours de remboursement de soins (agrégateur de services), la nécessité de se transformer apparait comme une réelle opportunité pour les assureurs. Dans ce contexte, le système d’information est un atout majeur pour développer son écosystème et rester compétitif. BEYOND , la nouvelle offre de Cegedim Insurance Solutions est la réponse à cette transformation.

BEYOND : le Hub de services à la pointe technologique

BEYOND sert les cœurs de métier essentiels des acteurs de l’assurance de personnes (contrats/cotisations individuels et collectifs, prestations santé et prévoyance), tout en proposant de nouveaux services innovants, produits par Cegedim ou par des tiers.

Cette nouvelle offre est modulaire et s’adapte aux enjeux spécifiques de chaque assureur à travers ses micro-services. Elle est également ouverte et sécurisée, ce qui favorise son intégration dans les systèmes d’information. Enfin, elle se déploie rapidement, grâce à son architecture SaaS, et interagit parfaitement avec les solutions historiques de Cegedim Insurance Solutions , dont ACTIV’Infinite .

Cegedim Insurance Solutions a pensé sa nouvelle offre pour qu’elle simplifie et automatise les processus métiers tout en optimisant l’expérience utilisateur et la productivité.

BEYOND : la réponse aux besoins en santé et prévoyance

BEYOND facilite la transformation numérique et fait le lien entre les services internes et externes de l’écosystème de l’assurance de personnes en permettant notamment de :

Piloter l’activité : pilotage en temps réel des processus et indicateurs de gestion ; détection des dérives.

pilotage en temps réel des processus et indicateurs de gestion ; détection des dérives. Optimiser le courant : gestion des évolutions réglementaires ; intégration du numérique au cœur des processus.

: gestion des évolutions réglementaires ; intégration du numérique au cœur des processus. Gagner en productivité : outillage de tous les traitements ; utilisation du RPA (Robotic Process Automation) et de l’IA pour l’aide à la saisie.

outillage de tous les traitements ; utilisation du RPA (Robotic Process Automation) et de l’IA pour l’aide à la saisie. Sécuriser l’opérationnel : sécurisation via la simulation et les contrôles de cohérence ; centralisation des données de références.

sécurisation via la simulation et les contrôles de cohérence ; centralisation des données de références. Maîtriser la sinistralité : détection des comportements frauduleux ; gamme de services pour limiter les dépenses.

détection des comportements frauduleux ; gamme de services pour limiter les dépenses. Accélérer le Time to market : simplification du paramétrage ; interfaçage facile ; delivery en continu.

: simplification du paramétrage ; interfaçage facile ; delivery en continu. Renforcer l’innovation : plateforme de services ; proposition continue d’offres innovantes.

: plateforme de services ; proposition continue d’offres innovantes. Tirer le meilleur profit de la technologie : suivi quotidien d’exploitation ; flexibilité, accessibilité et scalabilité ; réduction des coûts.





« BEYOND capitalise sur notre savoir-faire et notre expertise en assurance de personnes combinés aux meilleures pratiques et standards du marché. A travers cette nouvelle offre, nous proposons un véritable accélérateur pour réussir les projets de transformation des acteurs du secteur », Philippe SIMON, P résident de Cegedim Insurance Solutions.





(*) Cegedim Insurance Solutions, 2020. « Open Insurance, la stratégie gagnante pour dynamiser l’assurance santé ? » Livre blanc.

A propos de Cegedim Insurance Solutions :



Cegedim Insurance Solutions est un acteur clé au service de la transformation de plus de 200 acteurs de l’assurance de personnes : Compagnies d’Assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance, Courtiers, en France et à l’international.



Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions cloud et des services métiers (gestion du Tiers Payant, des flux, et délégation de gestion) et experts (analytics, consulting), en santé et prévoyance.



Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com .



Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @ CegedimIS .



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup , LinkedIn et Facebook .





