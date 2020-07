Paris, le 6 juillet 2020 - Atos, un leader global de la transformation digitale, dévoile sa vision de l'évolution du monde des affaires, de la société et des technologies dans sa dernière publication Thought Leadership « Journey 2024 - Redéfinir la raison d’être de l'entreprise ». Le rapport anticipe les tendances technologiques et business qui devraient apporter des ruptures majeures et façonner les entreprises au cours des quatre prochaines années. Il s'appuie sur les recherches approfondies menées par la communauté scientifique d'Atos, un réseau mondial de 160 scientifiques de premier plan issus de l'ensemble du groupe.

Redéfinir la raison d’être de l'entreprise d'après COVID

L’après-COVID est une période fortement synonyme d’incertitudes et annonciatrice de changements majeurs pour les entreprises. Le rapport invite les entreprises à reconsidérer leur modèle traditionnel et à repenser leur « raison d’être » afin de garantir la pertinence et la pérennité de leur activité.

Le rapport identifie (dans un contexte numérique) 3 axes majeurs qui permettront de définir une « raison d’être » solide et qui s’inscrit dans la durée :

Réaliser le plein potentiel de la technologie numérique dans son contexte le plus large, en allant au-delà des capacités techniques des systèmes, processus et développements numériques,

de la technologie numérique dans son contexte le plus large, en allant au-delà des capacités techniques des systèmes, processus et développements numériques, Adopter des comportements collectifs et connectés qui reflètent une répartition de valeur équitable, et

et connectés qui reflètent une répartition de valeur équitable, et Garantir un consensus au sein des écosystèmes concernés est un facteur clé de succès pour la confiance opérationnelle à venir. Les organisations doivent identifier comment atteindre et maintenir un "consensus de confiance" dans le contexte des possibilités numériques en constante évolution.



Il s’avère donc essentiel de définir « une raison d’être » forte et cohérente au vu des bouleversements anticipés mais aux effets imprévisibles, tels que les pandémies, l'effondrement économique, la crise environnementale ou encore la révolution technologique. Afin de surmonter de telles situations appelées « évent Horizon » dans le rapport, il semble donc nécessaire de redéfinir la « raison d’être » des entreprises et de la société.

« Au lendemain de la crise, les entreprises vont être confrontées à une « nouvelle norme », propice aux opportunités et aux changements. Il est cependant nécessaire de réévaluer la pertinence et l'impact des entreprises, avec une perspective plus équilibrée des valeurs et des moteurs économiques afin de relever les défis de demain en matière de responsabilité, de décarbonisation, d’inégalité, de sécurité et de l'impact éthique des technologies », explique John Hall, rédacteur en chef de Journey 2024 au sein de la communauté scientifique d'Atos.

Nouvelle norme ? ou continuum de changements ?

Dans la perspective de l'après-crise, il reste à anticipersi les entreprises et la société vont entrer dans une nouvelle norme ou connaître un continuum de changements qui nécessiteront des ajustements réguliers. Ces changements pourraient se concrétiser par la refonte des chaînes d'approvisionnement et des écosystèmes de valeur, par de nouvelles approches de la réglementation sur la protection des données, par de nouveaux modèles de partenariat et d’activités de fusion et d'acquisition. Ces changements pourraient aussi induire une plus forte attention portée à l’environnement, à la responsabilité d’entreprise, la décarbonisation et aux modèles d'économie circulaire. L'adoption des technologies permettant le travail à distance et l’augmentation des compétences pourrait aussi s’accélérer.

La nouvelle norme induira probablement une réévaluation de ce qui est considéré comme essentiel et ce qui pourrait être considéré comme un luxe inutile ; cela entraînera une réévaluation des objectifs fondamentaux qui sous-tendent les activités des entreprises, des gouvernements et de la société.

