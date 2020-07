Coop Pank AS

July 06, 2020 04:00 ET

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832) aktsionäride üldkoosolek otsustas 28.05.2020 muuta Coop Pank AS põhikirja ja kinnitada see uues redaktsioonis.

Täna, 06.07.2020 registreeriti muudetud põhikiri Äriregistris ning uus põhikiri on seega jõustunud.

Põhikiri on lisatud käesolevale börsiteatele ning kättesaadav Coop Pank AS-i veebileheküljel https://www.cooppank.ee/investorile .

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 72 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kristjan Seema

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

+372 5505 253

kristjan.seema@cooppank.ee



