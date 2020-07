La société travaille avec ses partenaires de premier plan Philips et MedAire pour mieux protéger l'ensemble de ses passagers

Le premier opérateur d'avions charter à intégrer le dispositif révolutionnaire Tempus IC2 dans l'ensemble de sa flotte mondiale;

L'équipage peut mesurer et transmettre en toute sécurité des données cliniques vitales en temps réel à des experts médicaux basés au sol 24 h/24, 7 j/7, partout et tout le temps;

Le moniteur médical innovant, intégré avec l'équipe d'experts de santé de MedAire, est ce qu'il y a de mieux après avoir un médecin près de soi.

LONDRES, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et la seule entreprise mondiale d'aviation d'affaires, place la sûreté, la sécurité et le bien-être de ses clients et collègues avant tout. Afin de mieux protéger les personnes qui volent à bord de sa flotte, VistaJet a travaillé avec ses partenaires RDT, une société Philips, et MedAire pour devenir le premier opérateur de vols charter à intégrer des moniteurs Tempus IC2 dans l'ensemble de sa flotte mondiale, donnant ainsi accès à un soutien médical de premier plan partout et tout le temps. Tempus IC2 est un moniteur de surveillance des signes vitaux avec télémédecine intégrée, conçu pour être utilisé lors des urgences médicales à distance par des experts non médicaux.

Ces derniers temps, en raison des exigences de sécurité générales plus strictes, la valeur des soins critiques devient de plus en plus importante, en particulier pour ceux qui voyagent pendant des heures à distance d'une aide médicale de qualité. Disposer des moniteurs Tempus IC2 de RDT sur les vols mondiaux de VistaJet rassure et aide les passagers et équipages des avions. Le moniteur permet à l'équipage de VistaJet de mesurer et de transmettre des images et des données cliniques vitales, ainsi que des enregistrements vocaux et vidéos en temps réel, en toute sécurité et directement à l'équipe médicale basée au sol de MedAire, 24 h/24 et 7 j/7, s'ils se demandent si leur état de santé ou l'état de santé d'un passager permet de voyager, et d'obtenir des conseils et orientations de traitement, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, a déclaré :

« L'équipage de VistaJet dispose désormais de davantage de ressources pour assurer sa tranquillité d'esprit ainsi que celle des passagers à chaque vol. Les informations recueillies par le moniteur sont partagées de manière transparente et confidentielle avec les experts médicaux basés au sol. C'est ce qu'il y a de mieux après avoir un médecin près de soi et un autre exemple de l'investissement de VistaJet dans la sûreté et la sécurité pour protéger tous ceux qui volent avec nous sur notre infrastructure mondiale. Tous les opérateurs disposant d'un programme mondial devraient intégrer cette technologie à bord. »

Grâce à la connexion sécurisée de VistaJet à bord, Tempus IC2 accélère le délai de prise en charge des passagers souffrant de problèmes médicaux pendant leur vol, ce qui permet à l'équipe de collecter facilement des informations de diagnostic importantes et de les transmettre au service de conseil médical de MedAire, MedLink, pour obtenir les conseils et l'assistance d'experts. Le lien direct avec les experts médicaux de MedAire ainsi que les données relatives aux signes vitaux peuvent également contribuer à la réduction des risques personnels qui sont souvent associés à un mauvais diagnostic, évitant des évacuations médicales inutiles et coûteuses ou des détournements d'avions.

Le Dr Paulo M. Alves, directeur médical mondial chez MedAire, a ajouté :

« Les paramètres disponibles lorsque l'on répond à un appel Tempus sont essentiellement les mêmes que dans la plupart des salles d'urgence. Tempus IC2 est inestimable lorsqu'il gère à distance une situation médicale, car il transmet aux médecins MedLink de Medaire les données de qualité clinique nécessaires pour donner une meilleure impression de diagnostic. »

MedAire peut également aider le passager malade à obtenir d'autres soins médicaux ou des médicaments sur ordonnance à la destination finale de l'avion. Si les passagers ont besoin d'un traitement qui n'est pas disponible à bord, l'équipe opérationnelle de bout en bout de VistaJet sera en mesure de modifier le trajet ou la destination du vol en fonction des informations fournies par MedAire sur les hôpitaux correctement équipés et contrôlés et l'aéroport le plus proche. Toutes les compagnies aériennes ont le devoir de fournir aux passagers un soutien médical complet et l'adoption par VistaJet des derniers services de téléconsultation médicale garantira des soins plus pratiques et plus opportuns, réduisant ainsi les perturbations des itinéraires.

Pour plus d'informations sur les normes de sécurité de VistaJet et ses efforts pour aider à endiguer la propagation de la maladie COVID-19, veuillez consulter la page : vistajet.com/safety

