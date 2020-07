Trabalho junto aos principais parceiros Philips e MedAire para proteger ainda mais todos os passageiros

A primeira operadora de fretamento a incorporar o revolucionário dispositivo Tempus IC2 em toda a sua frota Global;

A tripulação pode medir e transmitir com segurança dados clínicos vitais em tempo real para especialistas médicos em terra 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer hora, em qualquer lugar;

O monitor médico inovador, integrado com a equipe médica da MedAire, é a melhor opção na ausência de um médico presente.

LONDRES, July 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, coloca a segurança e o bem-estar dos seus clientes e colegas acima de tudo. Para salvaguardar ainda mais quem voa nos seus aviões, a VistaJet trabalhou com parceiros da RDT, uma empresa Philips, e com a MedAire para ser a primeira operadora de voos charter a incorporar monitores Tempus IC2 em toda a sua frota global - concedendo acesso ao suporte médico líder a qualquer momento, em qualquer lugar. O Tempus IC2 é um monitor de sinais vitais com telemedicina integrada, concebido para ser utilizado em emergências médicas remotas por peritos não médicos.

Hoje em dia, com o aumento das exigências gerais de segurança, o valor dos cuidados críticos está se tornando cada vez mais proeminente, especialmente para quem viaja horas longe de ajuda médica de qualidade. Os monitores Tempus IC2 da RDT nos voos VistaJet Global oferecem segurança e assistência aos passageiros e tripulantes na aeronave. O monitor permite que a equipe da VistaJet meça e transmita dados e imagens clínicas vitais, juntamente com voz e vídeo em tempo real, de forma segura e direta para a equipe médica da MedAire 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso eles se preocupem com sua aptidão ou de um passageiro para voar, para obter orientação e aconselhamento sobre o tratamento — onde quer que estejam no mundo.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet, disse

“A tripulação da VistaJet agora tem ainda mais recursos para ter e oferecer aos passageiros total paz de espírito em cada voo. As informações do monitor são compartilhadas de forma transparente e confidencial com os especialistas médicos em terra — a melhor opção na ausência de um médico presente e mais um exemplo do investimento da VistaJet em segurança para proteger quem voa conosco na nossa infraestrutura global. Todas as operadoras com um programa global deveriam ter esta tecnologia disponível a bordo”.

Através da conexão segura a bordo da VistaJet, o Tempus IC2 acelera o atendimento a passageiros com problemas médicos durante o voo, permitindo que a tripulação capture facilmente as informações diagnósticas importantes e as transmita para o serviço de aconselhamento médico da MedAire, MedLink, para aconselhamento e assistência de especialistas. A conexão direta com os especialistas em saúde da MedAire, juntamente com os dados de sinais vitais, pode contribuir ainda mais para a redução dos riscos pessoais que muitas vezes estão associados a diagnósticos errados, evitando evacuações ou desvios médicos desnecessários e dispendiosos.

O Dr. Paulo M. Alves, Diretor Médico Global da MedAire acrescentou:

“Os parâmetros disponíveis para o atendimento de uma chamada Tempus são essencialmente os mesmos disponíveis na maioria dos prontos-socorros. O Tempus IC2 é inestimável para o gerenciamento remoto de uma situação médica, pois oferece aos médicos MedLink da MedAire os dados de qualidade clínica necessários para uma melhor impressão diagnóstica.”

A MedAire também pode ajudar o passageiro doente a obter mais cuidados médicos ou medicamentos prescritos no destino final do voo. Caso o passageiro precise de um tratamento não disponível a bordo, a equipe de Operações completa da VistaJet pode alterar a trajetória do voo ou o destino, com base nas informações da MedAire sobre os hospitais avaliados adequadamente equipados e o aeroporto mais próximo deles. Todas as empresas de aviação têm o dever de fornecer para os passageiros suporte médico abrangente, e a adoção pela VistaJet dos mais recentes serviços de teleconsulta médica garante um atendimento mais conveniente e oportuno, minimizando a interrupção dos planos de viagem.

Para obter mais informações sobre os padrões de segurança da VistaJet e dos seus esforços para ajudar a impedir a propagação do COVID-19, visite: vistajet.com/safety

Jennifer Farquhar | VistaJet | jennifer.farquhar@vistajet.com

