与领先机构Philips和MedAire合作以进一步为所有乘客提供保护

首家将革命性Tempus IC2设备安装到其全球机队所有飞机的包机运营商

机组人员可随时随地测量重要临床数据并24小时全天候向地面医疗专家进行实时传输；

这款创新的医疗监视设备与MedAire的医疗团队相结合，是仅次于拥有随身医生的第二最佳选择。

伦敦, July 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首家也是世界唯一的全球商务航空企业VistaJet将客户和员工的安全健康视为重中之重。为了给搭乘其机队飞机的人员提供进一步保护，VistaJet与其合作伙伴RDT（Philips旗下企业）以及MedAire开展合作，成为将Tempus IC2监控仪配置到其全球机队所有飞机的首家包机运营商，确保可随时随地获取领先的医疗支持。Tempus IC2是集成远程医疗功能的生命体征监视仪，旨在用于由非医疗专家处理远程紧急医疗情况。

当前随着通用安全要求不断提升，重症护理的价值越来越突出，对出行期间需要数个小时才能获得优质医疗服务的人士来说尤其如此。VistaJet全球机队上配备RDT的Tempus IC2监控仪为机上乘客和机组人员提供了信心保证和协助。这种监控仪让VistaJet能够监测重要的临床数据和图像，以及实时语音和视频。无论他们身处世界任何地方，如果对他们自身或某位乘客的飞行健康适宜性感到担忧，即可24小时全天候以安全方式将相关数据和图像及实时语音视频直接传输至MedAire的地面医疗团队，以获得治疗指导和建议。

VistaJet创始人兼董事长Thomas Flohr表示

：“VistaJet机组现在拥有了更多资源，让他们和乘客在每次飞行中都能做到完全安心。监控仪发出的信息将顺畅而保密地分享给地面医疗专家——这是仅次于拥有随身医生的最佳选择，也是VistaJet投资于安全保障，以便为利用我们全球基础架构飞行服务的所有人员提供保障的又一举措。提供全球服务的所有运营商都应该在机舱内配置这项技术。”

通过VistaJet安全的机载网络连接，Tempus IC2缩短了飞行期间乘客出现医疗问题时的医治用时，让机组人员能够便捷获取重要的诊断所需信息，并传输给MedAire的医疗咨询服务MedLink，以获得专家建议和协助。与MedAire保健专家的直接连通以及生命体征数据可进一步帮助降低经常由误诊造成的个人风险，避免成本高昂且不必要的医疗护送或转移。

MedAire全球医疗总监Paulo M. Alves博士补充道：“通过接听Tempus呼叫实质上可以获得与在大多数急诊室中同样的参数。

Tempus IC2可为MedAire的医生提供做出更好的诊断印象所需的临床质量数据，因此对于远程处理医疗情况极具价值。”

MedAire还可以协助患病乘客在飞机最终目的地获得进一步治疗或处方药。如果乘客需要机舱内无法提供的治疗，VistaJet的端到端运营团队可根据MedAire提供的关于拥有适当设备的合格医院以及最近机场的相关信息，更改飞行路径或目的地。所有航空公司都有义务为乘客提供全面的医疗支持服务，VistaJet采用最新的医疗远程会诊服务将确保实现更便捷和及时的诊治，最大限度地减少对旅行计划的影响。

如需详细了解VistaJet安全标准及其防范新冠肺炎传播的相关措施，请访问： vistajet.com/safety

信息查询

Jennifer Farquhar | VistaJet | jennifer.farquhar@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。VistaJet的标志性会员计划让客户通过定制的订阅服务，随时随地获得该公司中远途机队所提供的按小时数计费的飞行服务。



VistaJet隶属于Vista Global Holding，这是世界首家私人航空业务生态系统，拥有独具特色的下属企业组合，提供轻资产解决方案以满足商务航空服务所有关键层面的需求。



有关VistaJet的更多信息和资讯请见 vistajet.com

VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。VistaJet及其子公司不是美国的航空公司。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。

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