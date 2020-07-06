與領先合作夥伴飛利浦和 MedAire 等合作將可進一步保障所有乘客

首個將革命性 Tempus IC2 裝置嵌入整個全球機隊的包機運營商；

機組人員可隨時隨地實時測量並安全地將重要的臨床數據 24/7 全天候傳輸至地面醫療專家；

與 MedAire 醫療團隊整合在一起的創新型醫療監護儀，是陪伴醫生的第二好選擇。

倫敦, July 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet 作為首個及惟一一個全球商業航空公司，將其顧客和同事的安全、保安和安康放在第一位。為了進一步保護機上乘客，VistaJet 已與合作夥伴 RDT、飛利浦和 MedAire 合作，成為第一個將 Tempus IC 2 監察器嵌入整個全球機隊的包機營運商，以便隨時隨地取得領先的醫療支援。Tempus IC2 是具備整合遠程醫療功能的生命體徵監察器，特別設計供非醫療專家用於遠程醫療緊急狀況。

現在，隨著各方提高一般安全性的要求，嚴重病症監護的價值隨之變得日形重要，尤其是對於那些無法獲得優質醫療援助的旅遊期間。在 VistaJet 的全球航班上安裝 RDT 的 Tempus IC2 監察器，可以為飛機上的乘客和機組人員提供安心和援助。若 VistaJet 機組人員擔心自己或乘客的健康狀況，他們可使用監察器測量及傳輸重要的臨床數據和圖像，以及實時的語音和視像，並以安全和直接的方式 24/7 全天候傳送給 MedAire 的地面醫療團隊，以尋求醫護治療指引和意見，無論他們身在世界何處。

VistaJet 奠基者竹主席 Thomas Flohr 說：

「VistaJet 機組人員現在可以獲得更多資源，而乘客也可在每程航班上享受安心。監控器列出的資訊可以無縫和保密方式與地面醫療專家分享，而這比醫生就在您身旁是僅次於最好的事，標誌著 VistaJet 在安全和保安方面進行投資的一個好例子，旨在保護所有選用我們全球基礎設施航行的旅客。所有制定全球計劃的營運商都應在航班上使用這項技術。」

透過 VistaJet 的安全機載連接，Tempus IC2 可以加快照顧在飛行過程中出現醫療問題的乘客，讓機組人員能夠輕鬆取得重要的診斷資訊，並轉送至 MedAire 的醫學諮詢服務 MedLink，以尋求醫療專家建議和援助。與 MedAire 健康專家直接連接及生命體徵數據還可有助於減少經常與誤診相關的人身風險，避免不必要和昂貴的醫療疏散或轉移工作。

MedAire 的全球醫療總裁 Paulo M. Alves 醫生補充說：

「接受 Tempus 召喚時可用的參數基本上與大多數急診室的參數一樣。Tempus IC2 對於遠程管理醫療狀況難能可貴，因為它讓 MedAire 的 MedLink 醫生取得作出更佳診斷概覽所需的臨床質素數據。」

MedAire 也可以協助患病乘客在飛機抵達最終目的地時獲得進一步的醫療護理或處方藥物。如果乘客需要的治療無法在機上提供，VistaJet 的端到端營運團隊將可根據 MedAire 提供設有適當裝備和通過審查的醫院及最近機場的資訊來更改飛行路線或目的地。所有航空公司都有義務為旅客提供全面的醫療支援，而 VistaJet 採用的最新醫療遠程諮詢服務將確保可以提供更方便及時的護理，並在最大程度上減低旅行計劃受阻。

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資訊提供

Jennifer Farquhar | VistaJet | jennifer.farquhar@vistajet.com

關於 VistaJet

VistaJet is 是第一間也是唯一一間全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色和紅色商務飛機，已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區，覆蓋全球 96%。該公司建立於 2004 年，開創了創新的商業模式。在這種模式下，客戶只需支付飛行時間，就可以使用整個機隊，而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。istaJet 特別設有會員計劃，為客戶提供預訂服務，讓客戶可以隨時隨地預訂中線及長線航班的飛行時數。



VistaJet 是 Vista Global Holding 的成員。作為全球首個私營航空生態系統，Vista Global Holding 整合獨特的公司組合，提供輕型資產的解決方案，涵蓋商務航空的各個範疇。



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