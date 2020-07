COURTIN REAL ESTATE et VALIMMO se sont associés pour acquérir un magnifique foncier de plus de 4 hectares en plein cœur de la technopole sur lequel le vendeur DOW FRANCE exploitait des bureaux et des laboratoires attenants. Cet ensemble immobilier qui avait édifié en 1975, jouxte la place Sophie Lafitte, là où tout a commencé à Sophia-Antipolis. Cet actif, qui est extrêmement bien localisé, bénéficie des vues mer et montagne. Ce site, dont l’activité de DOW France a cessé depuis plusieurs mois est obsolète et nécessite un important travail de réhabilitation, de dépollution, désamiantage.

De nombreux promoteurs nationaux étaient sur les rangs pour réaliser cette acquisition. Finalement c’est l’association COURTIN REAL ESTATE et VALIMMO qui a été choisie par le vendeur DOW France car leur offre répondait parfaitement à l’ensemble de ses objectifs.

Il faut dire que « ces entrepreneurs du territoire » ne sont pas des novices dans la promotion immobilière des Alpes-Maritimes et notamment au sein de la technopole : VALIMMO a déjà réalisé plusieurs opérations ces dernières années : LES AQUEDUCS (6.400m²), BUSINESS POLE 2 (4.000m²), GARDEN SPACE (8.200m²), LE BELVEDERE (3.700m²) et COURTIN REAL ESTATE a développé les projets de NOVA SOPHIA (5800m²), NATURAE (6300m²) et CENTRIUM (12.600m²).

Ces deux acteurs sont reconnus comme « novateurs » dans l’immobilier d’entreprise, et ceux pour des raisons différentes :

VALIMMO a été le premier acteur en France à avoir créé un site immobilier tertiaire (LES AQUEDUCS pour 6400m²) en autosuffisance énergétique en 2015 avec notamment l’intégration en toiture de panneaux photovoltaïques couplés à des batteries, ainsi qu’à une optimisation de l’enveloppe thermique du bâtiment,

COURTIN REAL ESTATE a été le premier acteur à s’attaquer à la réhabilitation du parc immobilier de la 1èretechnopole d’Europe en rénovant et/ou construisant toujours sur des sites anciens et de façon Ecoresponsable.

Christophe COURTIN, Président de COURTIN REAL ESTATE déclare : « nous sommes ravis d’acquérir ce site emblématique et heureux pour cette occasion de nous associer avec VALIMMO qui, comme COURTIN REAL ESTATE, s’attache depuis des années à rendre l’immobilier plus écoresponsable, notamment en construisant des bâtiments à énergie positive ».

François MOISON, Président de VALIMMO déclare : « cette association, qui est une première pour VALIMMO, est avant tout une association autour de la responsabilité mise au service de la croissance des entrepreneurs du territoire. VALIMMO comme COURTIN REAL ESTATE ont démontré leur capacité à réhabiliter des sites anciens et ont toujours eu pour fil conducteur de mettre au cœur de leurs projets la protection de l’environnement »



Cette cession a été orchestrée par Knight Franck UK et Cushman & Wakefield, et son consultant Antoine Pacchioni, qui avaient été mandatés par le vendeur