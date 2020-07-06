PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 29/06/2020 au 03/07/2020

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2701/07/2020FR000007475976623,9389XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/07/2020FR000007475970024,01171XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/07/2020FR000007475910025,XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/06/2020FR000007475988423,18167XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2730/06/2020FR000007475984723,3353XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:03:34FR0000074759  24,2EUR  10XPAR1110447-2305b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:13:43FR0000074759  24,EUR  20XPAR1110447-2561b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:16:50FR0000074759  24,EUR  50XPAR1110447-2817b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:20:53FR0000074759  24,EUR  30XPAR1110447-3073b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:21:54FR0000074759  23,8EUR  100XPAR1110447-3585b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 09:53:46FR0000074759  23,8EUR  5XPAR1110447-4865b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 10:33:52FR0000074759  23,8EUR  25XPAR1110447-5121b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 10:39:43FR0000074759  23,8EUR  30XPAR1110447-5377b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 13:09:02FR0000074759  23,8EUR  5XPAR1110447-7169b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 14:30:33FR0000074759  23,8EUR  17XPAR1110447-9217b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 15:22:25FR0000074759  23,8EUR  100XPAR1110447-10241b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 15:22:25FR0000074759  23,8EUR  18XPAR1110447-9985b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 15:40:18FR0000074759  23,6EUR  50XPAR1110447-10753b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 15:40:18FR0000074759  23,6EUR  25XPAR1110447-11009b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 16:45:54FR0000074759  23,6EUR  25XPAR1110447-11265b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 17:36:46FR0000074759  24,2EUR  181XPAR1110447-13057b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 17:36:46FR0000074759  24,2EUR  33XPAR1110447-13313b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 17:36:46FR0000074759  24,2EUR  20XPAR1110447-13569b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 17:36:46FR0000074759  24,2EUR  2XPAR1110447-13825b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2020 17:36:46FR0000074759  24,2EUR  20XPAR1110447-14081b183FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 13:52:42FR0000074759  23,9EUR  100XPAR1110447-4865b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 14:26:05FR0000074759  23,9EUR  100XPAR1110447-5377b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 15:27:33FR0000074759  23,9EUR  12XPAR1110447-5889b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 15:46:53FR0000074759  23,9EUR  88XPAR1110447-6145b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 15:46:53FR0000074759  23,7EUR  100XPAR1110447-6913b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 15:46:53FR0000074759  23,5EUR  79XPAR1110447-7681b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 15:46:53FR0000074759  23,5EUR  21XPAR1110447-7937b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:00:35FR0000074759  24,5EUR  1XPAR1110447-12801b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:00:35FR0000074759  24,5EUR  10XPAR1110447-13057b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:00:35FR0000074759  24,5EUR  1XPAR1110447-13313b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:00:35FR0000074759  24,5EUR  62XPAR1110447-13569b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:01:07FR0000074759  24,5EUR  35XPAR1110447-13825b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2020 17:29:29FR0000074759  24,7EUR  91XPAR1110447-18177b184FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2020 11:01:32FR0000074759  25,EUR  3XPAR1110447-4865b185FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2020 16:21:27FR0000074759  25,EUR  97XPAR1110447-7681b185FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:04:38FR0000074759  23,7EUR  69XPAR1110447-3329b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:04:38FR0000074759  23,7EUR  68XPAR1110447-3585b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:06:32FR0000074759  23,4EUR  100XPAR1110447-4097b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:06:32FR0000074759  23,2EUR  42XPAR1110447-4353b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:24:13FR0000074759  23,2EUR  25XPAR1110447-4865b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:32:52FR0000074759  23,2EUR  17XPAR1110447-5121b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 09:38:57FR0000074759  23,2EUR  16XPAR1110447-5377b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 11:19:55FR0000074759  23,1EUR  263XPAR1110447-7425b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2020 16:42:06FR0000074759  22,9EUR  100XPAR1110447-8961b181FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 09:20:31FR0000074759  22,9EUR  100XPAR1110447-1793b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 13:25:01FR0000074759  23,4EUR  185XPAR1110447-2561b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 14:13:19FR0000074759  23,4EUR  85XPAR1110447-3073b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 14:13:19FR0000074759  23,4EUR  65XPAR1110447-3329b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 14:19:44FR0000074759  23,5EUR  63XPAR1110447-4865b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 14:19:44FR0000074759  23,5EUR  66XPAR1110447-5121b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 15:29:15FR0000074759  23,1EUR  35XPAR1110447-5377b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 16:07:07FR0000074759  23,1EUR  5XPAR1110447-5633b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 17:00:30FR0000074759  23,5EUR  2XPAR1110447-6401b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 17:00:30FR0000074759  23,5EUR  76XPAR1110447-6657b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 17:00:30FR0000074759  23,5EUR  52XPAR1110447-6913b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 17:00:30FR0000074759  23,5EUR  53XPAR1110447-7169b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2020 17:35:26FR0000074759  23,EUR  60XPAR1110447-8193b182FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe