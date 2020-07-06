PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/06/2020 au 03/07/2020
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|01/07/2020
|FR0000074759
|766
|23,9389
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|02/07/2020
|FR0000074759
|700
|24,01171
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|03/07/2020
|FR0000074759
|100
|25,
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|29/06/2020
|FR0000074759
|884
|23,18167
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|30/06/2020
|FR0000074759
|847
|23,3353
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:03:34
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-2305b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:13:43
|FR0000074759
|24,
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2561b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:16:50
|FR0000074759
|24,
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-2817b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:20:53
|FR0000074759
|24,
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-3073b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:21:54
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-3585b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 09:53:46
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-4865b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 10:33:52
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-5121b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 10:39:43
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-5377b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 13:09:02
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-7169b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 14:30:33
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|17
|XPAR
|1110447-9217b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 15:22:25
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-10241b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 15:22:25
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|18
|XPAR
|1110447-9985b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 15:40:18
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-10753b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 15:40:18
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-11009b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 16:45:54
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-11265b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 17:36:46
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|181
|XPAR
|1110447-13057b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 17:36:46
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-13313b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 17:36:46
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-13569b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 17:36:46
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-13825b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2020 17:36:46
|FR0000074759
|24,2
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-14081b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 13:52:42
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-4865b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 14:26:05
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-5377b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 15:27:33
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-5889b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 15:46:53
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|88
|XPAR
|1110447-6145b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 15:46:53
|FR0000074759
|23,7
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-6913b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 15:46:53
|FR0000074759
|23,5
|EUR
|79
|XPAR
|1110447-7681b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 15:46:53
|FR0000074759
|23,5
|EUR
|21
|XPAR
|1110447-7937b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:00:35
|FR0000074759
|24,5
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-12801b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:00:35
|FR0000074759
|24,5
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-13057b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:00:35
|FR0000074759
|24,5
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-13313b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:00:35
|FR0000074759
|24,5
|EUR
|62
|XPAR
|1110447-13569b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:01:07
|FR0000074759
|24,5
|EUR
|35
|XPAR
|1110447-13825b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2020 17:29:29
|FR0000074759
|24,7
|EUR
|91
|XPAR
|1110447-18177b184
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/07/2020 11:01:32
|FR0000074759
|25,
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-4865b185
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/07/2020 16:21:27
|FR0000074759
|25,
|EUR
|97
|XPAR
|1110447-7681b185
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:04:38
|FR0000074759
|23,7
|EUR
|69
|XPAR
|1110447-3329b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:04:38
|FR0000074759
|23,7
|EUR
|68
|XPAR
|1110447-3585b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:06:32
|FR0000074759
|23,4
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-4097b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:06:32
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|42
|XPAR
|1110447-4353b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:24:13
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-4865b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:32:52
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|17
|XPAR
|1110447-5121b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 09:38:57
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|16
|XPAR
|1110447-5377b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 11:19:55
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|263
|XPAR
|1110447-7425b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 11:20:48
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|84
|XPAR
|1110447-7937b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 13:27:00
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-8193b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2020 16:42:06
|FR0000074759
|22,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-8961b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 09:20:31
|FR0000074759
|22,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-1793b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 13:25:01
|FR0000074759
|23,4
|EUR
|185
|XPAR
|1110447-2561b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 14:13:19
|FR0000074759
|23,4
|EUR
|85
|XPAR
|1110447-3073b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 14:13:19
|FR0000074759
|23,4
|EUR
|65
|XPAR
|1110447-3329b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 14:19:44
|FR0000074759
|23,5
|EUR
|63
|XPAR
|1110447-4865b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 14:19:44
|FR0000074759
|23,5
|EUR
|66
|XPAR
|1110447-5121b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 15:29:15
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|35
|XPAR
|1110447-5377b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 16:07:07
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-5633b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2020 17:00:30
|FR0000074759
|23,5
|EUR
|2
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Pièce jointe
FLEURY MICHON
Pouzauges, FRANCE
Déclaration Transactions du 29 juin au 03 juillet 2020FILE URL | Copy the link below
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