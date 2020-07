GUELPH, Ontario, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) sont fiers d’annoncer que Toni Bothwell, directrice des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance chez Zoetis Canada, est la lauréate 2020 de son prix interne « Reconnaissance du leadership ». Toni est une experte de longue date de l’industrie et une dirigeante dévouée au sein des membres de l’ICSA. En tant que présidente du Comité sur les médicaments de l’ICSA et représentante de l’industrie au sein du Comité consultatif canadien sur la réglementation des produits de santé animale (CCRPSA) de Santé Canada, Toni a fait preuve d’engagement et de leadership dans diverses discussions sur la réglementation avec des représentants du gouvernement et des intervenants de l’industrie.



« Toni a été une source d’inspiration et une ardente partisane de l’ICSA et de l’industrie de la santé animale, a déclaré la présidente-directrice générale de l’ICSA, la Dre Catherine Filejski. Les répercussions de ses efforts visant à soutenir l’industrie de la santé animale ont été déterminantes pour favoriser des relations plus étroites entre les sociétés pharmaceutiques et les organismes de réglementation canadiens ».

En recevant le prix, Toni a exprimé ses remerciements au conseil d’administration de l’ICSA pour avoir reconnu sa contribution. « Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix, a-t-elle déclaré. Les contributions de l’industrie de la santé animale à la sécurité alimentaire au Canada sont essentielles. J’ai eu l’honneur de travailler en étroite collaboration avec l’industrie, les producteurs et les secteurs gouvernementaux pour contribuer à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire, nous engager dans l’harmonisation réglementaire internationale et pour rassembler l’industrie afin de traiter des questions de santé humaine de grande importance, y compris la résistance aux antimicrobiens ».

Toni illustre vraiment ce que signifie être un leader au sein de l’ICSA. Non seulement elle a travaillé sans relâche dans le domaine des affaires réglementaires, mais elle est aussi une bâtisseuse de relations qui a fait ses preuves en collaborant avec des vétérinaires et des associations de producteurs de bétail sur diverses initiatives du secteur de la santé animale, notamment la mise en œuvre du changement du statut de vente sur ordonnance pour tous les antibiotiques importants sur le plan médical. Toni est également membre des comités de l’ICSA sur la gouvernance et la confiance du public qui soutiennent les initiatives de l’ICSA en matière de gouvernance environnementale et l’élaboration de messages clés destinés aux parties prenantes et aux Canadiens.

L’ Institut canadien de la santé animale est l’association manufacturière qui représente les fabricants et les distributeurs de médicaments vétérinaires au Canada. Ce prix interne a été créé pour souligner les contributions significatives de ses membres et leur participation exemplaire à l’ICSA et à ses objectifs.

Zoetis est une société internationale de santé animale qui s’emploie à soutenir sa clientèle et les activités commerciales de celle-ci de manière toujours plus optimale. Forts de 60 ans d’expérience, nous offrons des médicaments et des vaccins de qualité, des produits diagnostiques et des tests génétiques, de même qu’un large éventail de services. Chaque jour, Zoetis s’efforce de mieux comprendre les problèmes observés dans la pratique par ceux qui élèvent des animaux et en prennent soin, en vue de s’y attaquer d’une façon vraiment pertinente.

