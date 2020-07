GUELPH, Ontario, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) sont fiers de décerner à Jean Szkotnicki, leur présidente retraitée, le prix « Leadership de l’industrie » en reconnaissance de ses nombreuses années de service au sein de l’industrie canadienne de la santé animale. Par une approche collaborative, Jean a gagné la confiance et le respect des organismes gouvernementaux de réglementation au Canada, aux États-Unis et en Europe. Grâce à ses nombreuses contributions et à son leadership, elle a travaillé sans relâche au nom des familles d’agriculteurs et des propriétaires d’animaux domestiques canadiens.



« Les contributions de Jean sont nombreuses pour l’industrie canadienne de la santé animale et nous sommes très heureux de lui remettre ce prix en reconnaissance de ses nombreuses années de dévouement et de leadership », a déclaré le président du Conseil d’administration de l’ICSA, Jair Garcia, Zoetis Canada. « Elle a été une porte-parole passionnée et son dévouement envers l’ICSA, et la santé animale, est indéniable ».

En recevant le prix, Jean a exprimé sa profonde reconnaissance pour cet honneur. « Merci beaucoup pour ce prix », a déclaré Mme Szkotnicki. « Je suis fière d’avoir pu travailler avec une équipe talentueuse de personnes issues de l’industrie de la santé animale afin d’avoir une incidence positive sur la médecine vétérinaire et le bien-être des animaux ».

Jean a été l’une des premières partisanes d’une approche globale harmonisée des exigences techniques pour les programmes de réglementation des produits de santé animale afin d’encourager l’investissement, l’innovation et la compétitivité. Grâce à son travail au sein de l’ICSA, Jean a contribué de longue date au Comité consultatif canadien sur la réglementation des produits de santé animale (CCCRPSA) , à l’Association HealthforAnimals et à la Coopération internationale pour l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des produits médicaux vétérinaires ( VICH ).

Après des décennies de revendication, les efforts de Jean ont abouti à des changements réglementaires et politiques visant à améliorer la gestion des antimicrobiens au Canada. Ces changements ont été mis en œuvre en 2018 afin de supprimer les lacunes qui permettaient l’importation et l’utilisation de produits de santé animale qui n’étaient pas approuvés par Santé Canada. Cet important changement de politique a réduit le risque que posent les produits non homologués pour la santé animale et humaine, ainsi que pour le commerce canadien des produits animaux destinés à l’alimentation, et a amélioré notre capacité collective à soutenir la gestion des antimicrobiens dans la pratique de la médecine vétérinaire. Jean mérite d’être honorée pour sa vigilance désintéressée à améliorer les relations gouvernementales, à créer de nouvelles politiques et à fournir des solutions innovantes pour l’industrie de la santé animale.

