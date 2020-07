Coop Pank AS (edaspidi Pank) annab teada, et Panga aktsionär Coop Investeeringud OÜ on teavitanud Panka, et 06.07.2020 on Panga aktsionärid Coop Investeeringud OÜ, Antsla Tarbijate Ühistu, Elva Tarbijate Ühistu, Järva Tarbijate Ühistu, Viljandi Tarbijate Ühistu, Harju Tarbijate Ühistu, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Rapla Tarbijate Ühistu, Lihula Tarbijate Ühistu, Jõgeva Majandusühistu, Vändra Tarbijate Ühistu , Tartu Tarbijate Kooperatiiv ja TTK Investeeringud OÜ (edaspidi igaüks eraldi Aktsionär ja koos Aktsionärid) sõlminud aktsionäride lepingu (edaspidi Aktsionäride Leping).

Vastavalt börsireglemendi punktile 7.8. avaldab Pank Aktsionäride poolt Pangale teatatud Aktsionäride Lepingu olulised tingimused:

Aktsionärid on kokku leppinud, et juhul, kui Aktsionär (Võõrandaja) soovib endale kuuluvaid Panga aktsiaid võõrandada kolmandale isikule, on teisel Aktsionäril õigus ise omandada vastavad aktsiad (Eelisostuõigus). Eelisostuõigust võib kasutada nii kõigi võõrandatavate aktsiate suhtes kui ka osade võõrandatavate aktsiate osas.

Juhul, kui ükski Aktsionär ei teata Võõrandajale tähtaegselt oma soovist Eelisostuõigust teostada, on Võõrandajal õigus võõrandada talle kuuluvad Panga Aktsiad võõrandamisteates avaldatud müügihinnaga või kallimalt kavandatud tehingupäeval või 90 päeva jooksul pärast seda. Aktsiate hilisema võõrandamise korral või juhul kui Võõrandaja soovib aktsiad võõrandada müügihinnast odavamalt, tuleb uuesti järgida Aktsionäride Lepingus sätestatud võõrandamispiiranguid.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 72 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

